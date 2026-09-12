Заготовки из баклажанов для зимней кладовки пополняются еще одним блюдом — острыми "Тещиными язычками" от Владимира Ярославского. Эту пикантную закуску готовят из баклажанов, сладкого перца, чеснока и немного острого перца. Рецепт Баклажани на зиму показали на странице Владимира Ярославского в Instagram — блюдо получается ароматным и подходит как самостоятельная закуска или дополнение к мясу, картофелю и другим гарнирам.
Ингредиенты для "Тещиных язычков"
Время приготовления — примерно 1,5 часа, сложность — средняя. Калорийность закуски — около 80–100 ккал на 100 граммов.
- баклажаны — 2,2 кг;
- сладкий красный перец — 5 штук;
- острый перец — 3 штуки;
- чеснок — 130 г;
- сахар — 80 г;
- яблочный уксус 5% — 200 мл;
- соль — 12 г;
- растительное масло — 40 мл (плюс для жарки);
- хмели-сунели — по вкусу;
- соль для баклажанов — 1 столовая ложка.
Как приготовить баклажаны на зиму
Сначала подготовьте баклажаны: нарежьте их, посолите столовой ложкой соли и оставьте примерно на 20 минут, чтобы убрать лишнюю горечь. После этого промойте или хорошо обсушите овощи.
Затем приготовьте соус. Сладкий и острый перец очистите от семян, прокрутите через мясорубку вместе с чесноком сразу в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, яблочный уксус, растительное масло и хмели-сунели, доведите смесь до кипения. Количество острого перца можно регулировать по своему вкусу.
Слегка обжарьте кусочки баклажанов на сковороде на сильном огне, чтобы они подрумянились и стали мягкими. Готовые овощи окунайте в горячий соус и выкладывайте слоями в предварительно стерилизованные банки объемом 0,7 литра, сверху залейте оставшимся соусом.
Накройте банки крышками и стерилизуйте в кастрюле с водой примерно 30 минут. После этого плотно закрутите банки, укутайте полотенцем и оставьте до полного охлаждения. Храните закуску в холодном темном месте.
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