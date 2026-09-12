Рецепт Баклажани на зиму "Тещины язычки" от Владимира Ярославского — пикантная заготовка, которую зимой приятно достать из кладовки и подать к мясу или картофелю.

Заготовки из баклажанов для зимней кладовки пополняются еще одним блюдом — острыми "Тещиными язычками" от Владимира Ярославского. Эту пикантную закуску готовят из баклажанов, сладкого перца, чеснока и немного острого перца. Рецепт Баклажани на зиму показали на странице Владимира Ярославского в Instagram — блюдо получается ароматным и подходит как самостоятельная закуска или дополнение к мясу, картофелю и другим гарнирам.

Ингредиенты для "Тещиных язычков"

Время приготовления — примерно 1,5 часа, сложность — средняя. Калорийность закуски — около 80–100 ккал на 100 граммов.

баклажаны — 2,2 кг;

сладкий красный перец — 5 штук;

острый перец — 3 штуки;

чеснок — 130 г;

сахар — 80 г;

яблочный уксус 5% — 200 мл;

соль — 12 г;

растительное масло — 40 мл (плюс для жарки);

хмели-сунели — по вкусу;

соль для баклажанов — 1 столовая ложка.

Как приготовить баклажаны на зиму

Сначала подготовьте баклажаны: нарежьте их, посолите столовой ложкой соли и оставьте примерно на 20 минут, чтобы убрать лишнюю горечь. После этого промойте или хорошо обсушите овощи.

Затем приготовьте соус. Сладкий и острый перец очистите от семян, прокрутите через мясорубку вместе с чесноком сразу в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, яблочный уксус, растительное масло и хмели-сунели, доведите смесь до кипения. Количество острого перца можно регулировать по своему вкусу.

Слегка обжарьте кусочки баклажанов на сковороде на сильном огне, чтобы они подрумянились и стали мягкими. Готовые овощи окунайте в горячий соус и выкладывайте слоями в предварительно стерилизованные банки объемом 0,7 литра, сверху залейте оставшимся соусом.

Накройте банки крышками и стерилизуйте в кастрюле с водой примерно 30 минут. После этого плотно закрутите банки, укутайте полотенцем и оставьте до полного охлаждения. Храните закуску в холодном темном месте.

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