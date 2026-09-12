Рецепт тефтелей з кабачком ми вже публікували — а фрикадельки за цим рецептом готуються зовсім інакше. Їхній головний секрет — білий хліб, вимочений не в молоці, а в соку тертої цибулі: під час приготування хліб набухає і створює всередині кульок дрібні повітряні кишеньки, тому фрикадельки виходять м'якими та соковитими.
Інгредієнти для фрикадельок
Для фрикадельок:
- 1 склянка (приблизно 240 мл) нарізаного кубиками білого тостового хліба без скоринки;
- 1 невелика цибулина;
- 400 г яловичого фаршу;
- 100 г свинячого фаршу (або ще 100 г яловичого);
- 1 яйце;
- 1/4 склянки дрібно нарізаної свіжої петрушки;
- 2 зубчики часнику;
- 1/4 склянки свіжонатертого пармезану;
- 3/4 ч. ложки солі;
- 1/4 ч. ложки чорного перцю.
Для соусу:
- 2,5 ст. ложки оливкової олії;
- 2 зубчики часнику;
- 3/4 склянки дрібно нарізаної цибулі;
- 700 г протертих томатів (томатного пюре);
- 1/2 склянки води;
- 1/2 ч. ложки пластівців чилі (можна не додавати);
- 3 ч. ложки суміші італійських трав;
- 1 ч. ложка солі;
- чорний перець — до смаку.
Як приготувати фрикадельки: покроково
Натріть цибулю на великій тертці у великій мисці, поки не отримаєте приблизно 1/2 склянки тертої цибулі разом із соком. Додайте хліб і перемішайте, щоб цибулевий сік повністю ввібрався, а хліб розпався. Залиште на 5 хвилин.
Додайте до цибулево-хлібної маси решту інгредієнтів для фрикадельок і добре вимісіть руками.
Набирайте фарш столовою ложкою з гіркою та злегка скочуйте в кульки. Повторіть із рештою маси.
Розігрійте 1,5 ст. ложки оливкової олії на великій сковороді з антипригарним покриттям на середньо-сильному вогні. Викладіть фрикадельки й обсмажуйте з усіх боків 3–4 хвилини до рум'яної скоринки, але не до повної готовності. Обережно перекладіть їх на тарілку.
Додайте на сковороду ще 1 ст. ложку олії, викладіть цибулю з часником і пасеруйте 2–3 хвилини до прозорості. Додайте решту інгредієнтів для соусу, доведіть до кипіння, а потім зменшіть вогонь до середньо-слабкого, щоб соус лише тихо булькав.
Обережно перекладіть фрикадельки разом із соками, що зібралися на тарілці, в соус. Готуйте 8–10 хвилин, час від часу помішуючи й перевертаючи. Досоліть і поперчіть до смаку.
Поки фрикадельки готуються, відваріть улюблену пасту. Подавайте фрикадельки на пасті, присипавши тертим пармезаном і подрібненою петрушкою.
За бажанням фрикадельки можна запекти замість обсмажування: викладіть їх на змащену олією решітку над деко і запікайте при 200 °C близько 20 хвилин до рум'яності, а потім кілька хвилин потушкуйте в соусі. Подавайте страву з пастою або просто з хлібом.
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