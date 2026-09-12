Фрикадельки за цим рецептом виходять особливо м'якими та соковитими: замість панірувальних сухарів тут використовують білий хліб, а головний секрет — у тому, чим саме його вимочують.

Рецепт тефтелей з кабачком ми вже публікували — а фрикадельки за цим рецептом готуються зовсім інакше. Їхній головний секрет — білий хліб, вимочений не в молоці, а в соку тертої цибулі: під час приготування хліб набухає і створює всередині кульок дрібні повітряні кишеньки, тому фрикадельки виходять м'якими та соковитими.

Інгредієнти для фрикадельок

Для фрикадельок:

1 склянка (приблизно 240 мл) нарізаного кубиками білого тостового хліба без скоринки;

1 невелика цибулина;

400 г яловичого фаршу;

100 г свинячого фаршу (або ще 100 г яловичого);

1 яйце;

1/4 склянки дрібно нарізаної свіжої петрушки;

2 зубчики часнику;

1/4 склянки свіжонатертого пармезану;

3/4 ч. ложки солі;

1/4 ч. ложки чорного перцю.

Для соусу:

2,5 ст. ложки оливкової олії;

2 зубчики часнику;

3/4 склянки дрібно нарізаної цибулі;

700 г протертих томатів (томатного пюре);

1/2 склянки води;

1/2 ч. ложки пластівців чилі (можна не додавати);

3 ч. ложки суміші італійських трав;

1 ч. ложка солі;

чорний перець — до смаку.

Як приготувати фрикадельки: покроково

Натріть цибулю на великій тертці у великій мисці, поки не отримаєте приблизно 1/2 склянки тертої цибулі разом із соком. Додайте хліб і перемішайте, щоб цибулевий сік повністю ввібрався, а хліб розпався. Залиште на 5 хвилин.

Додайте до цибулево-хлібної маси решту інгредієнтів для фрикадельок і добре вимісіть руками.

Набирайте фарш столовою ложкою з гіркою та злегка скочуйте в кульки. Повторіть із рештою маси.

Розігрійте 1,5 ст. ложки оливкової олії на великій сковороді з антипригарним покриттям на середньо-сильному вогні. Викладіть фрикадельки й обсмажуйте з усіх боків 3–4 хвилини до рум'яної скоринки, але не до повної готовності. Обережно перекладіть їх на тарілку.

Додайте на сковороду ще 1 ст. ложку олії, викладіть цибулю з часником і пасеруйте 2–3 хвилини до прозорості. Додайте решту інгредієнтів для соусу, доведіть до кипіння, а потім зменшіть вогонь до середньо-слабкого, щоб соус лише тихо булькав.

Обережно перекладіть фрикадельки разом із соками, що зібралися на тарілці, в соус. Готуйте 8–10 хвилин, час від часу помішуючи й перевертаючи. Досоліть і поперчіть до смаку.

Поки фрикадельки готуються, відваріть улюблену пасту. Подавайте фрикадельки на пасті, присипавши тертим пармезаном і подрібненою петрушкою.

За бажанням фрикадельки можна запекти замість обсмажування: викладіть їх на змащену олією решітку над деко і запікайте при 200 °C близько 20 хвилин до рум'яності, а потім кілька хвилин потушкуйте в соусі. Подавайте страву з пастою або просто з хлібом.

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