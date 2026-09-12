Фрикадельки по этому рецепту получаются особенно мягкими и сочными: вместо панировочных сухарей здесь используют белый хлеб, а главный секрет — в том, чем именно его вымачивают.

Рецепт тефтелей с кабачком мы уже публиковали — а фрикадельки по этому рецепту готовятся совсем иначе. Их главный секрет — белый хлеб, вымоченный не в молоке, а в соке тёртого лука: во время приготовления хлеб набухает и создаёт внутри шариков мелкие воздушные кармашки, поэтому фрикадельки получаются мягкими и сочными.

Ингредиенты для фрикаделек

Для фрикаделек:

1 стакан (примерно 240 мл) нарезанного кубиками белого тостового хлеба без корки;

1 небольшая луковица;

400 г говяжьего фарша;

100 г свиного фарша (или ещё 100 г говяжьего);

1 яйцо;

1/4 стакана мелко нарезанной свежей петрушки;

2 зубчика чеснока;

1/4 стакана свеженатёртого пармезана;

3/4 ч. ложки соли;

1/4 ч. ложки чёрного перца.

Для соуса:

2,5 ст. ложки оливкового масла;

2 зубчика чеснока;

3/4 стакана мелко нарезанного лука;

700 г протёртых томатов (томатного пюре);

1/2 стакана воды;

1/2 ч. ложки хлопьев чили (можно не добавлять);

3 ч. ложки смеси итальянских трав;

1 ч. ложка соли;

чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить фрикадельки: пошагово

Натрите лук на крупной тёрке в большой миске, пока не получится примерно 1/2 стакана тёртого лука вместе с соком. Добавьте хлеб и перемешайте, чтобы луковый сок полностью впитался, а хлеб распался. Оставьте на 5 минут.

Добавьте к луково-хлебной массе остальные ингредиенты для фрикаделек и хорошо вымесите руками.

Набирайте фарш столовой ложкой с горкой и слегка скатывайте в шарики. Повторите с остальной массой.

Разогрейте 1,5 ст. ложки оливкового масла на большой сковороде с антипригарным покрытием на средне-сильном огне. Выложите фрикадельки и обжаривайте со всех сторон 3–4 минуты до румяной корочки, но не до полной готовности. Осторожно переложите их на тарелку.

Добавьте на сковороду ещё 1 ст. ложку масла, выложите лук с чесноком и пассеруйте 2–3 минуты до прозрачности. Добавьте остальные ингредиенты для соуса, доведите до кипения, а затем уменьшите огонь до средне-слабого, чтобы соус лишь тихо булькал.

Осторожно переложите фрикадельки вместе с соками, собравшимися на тарелке, в соус. Готовьте 8–10 минут, время от времени помешивая и переворачивая. Досолите и поперчите по вкусу.

Пока фрикадельки готовятся, отварите любимую пасту. Подавайте фрикадельки на пасте, посыпав тёртым пармезаном и рубленой петрушкой.

При желании фрикадельки можно запечь вместо обжаривания: выложите их на смазанную маслом решётку над противнем и запекайте при 200 °C около 20 минут до румяности, а затем несколько минут потушите в соусе. Подавайте блюдо с пастой или просто с хлебом.

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