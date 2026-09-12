Рецепт тефтелей с кабачком мы уже публиковали — а фрикадельки по этому рецепту готовятся совсем иначе. Их главный секрет — белый хлеб, вымоченный не в молоке, а в соке тёртого лука: во время приготовления хлеб набухает и создаёт внутри шариков мелкие воздушные кармашки, поэтому фрикадельки получаются мягкими и сочными.
Ингредиенты для фрикаделек
Для фрикаделек:
- 1 стакан (примерно 240 мл) нарезанного кубиками белого тостового хлеба без корки;
- 1 небольшая луковица;
- 400 г говяжьего фарша;
- 100 г свиного фарша (или ещё 100 г говяжьего);
- 1 яйцо;
- 1/4 стакана мелко нарезанной свежей петрушки;
- 2 зубчика чеснока;
- 1/4 стакана свеженатёртого пармезана;
- 3/4 ч. ложки соли;
- 1/4 ч. ложки чёрного перца.
Для соуса:
- 2,5 ст. ложки оливкового масла;
- 2 зубчика чеснока;
- 3/4 стакана мелко нарезанного лука;
- 700 г протёртых томатов (томатного пюре);
- 1/2 стакана воды;
- 1/2 ч. ложки хлопьев чили (можно не добавлять);
- 3 ч. ложки смеси итальянских трав;
- 1 ч. ложка соли;
- чёрный перец — по вкусу.
Как приготовить фрикадельки: пошагово
Натрите лук на крупной тёрке в большой миске, пока не получится примерно 1/2 стакана тёртого лука вместе с соком. Добавьте хлеб и перемешайте, чтобы луковый сок полностью впитался, а хлеб распался. Оставьте на 5 минут.
Добавьте к луково-хлебной массе остальные ингредиенты для фрикаделек и хорошо вымесите руками.
Набирайте фарш столовой ложкой с горкой и слегка скатывайте в шарики. Повторите с остальной массой.
Разогрейте 1,5 ст. ложки оливкового масла на большой сковороде с антипригарным покрытием на средне-сильном огне. Выложите фрикадельки и обжаривайте со всех сторон 3–4 минуты до румяной корочки, но не до полной готовности. Осторожно переложите их на тарелку.
Добавьте на сковороду ещё 1 ст. ложку масла, выложите лук с чесноком и пассеруйте 2–3 минуты до прозрачности. Добавьте остальные ингредиенты для соуса, доведите до кипения, а затем уменьшите огонь до средне-слабого, чтобы соус лишь тихо булькал.
Осторожно переложите фрикадельки вместе с соками, собравшимися на тарелке, в соус. Готовьте 8–10 минут, время от времени помешивая и переворачивая. Досолите и поперчите по вкусу.
Пока фрикадельки готовятся, отварите любимую пасту. Подавайте фрикадельки на пасте, посыпав тёртым пармезаном и рубленой петрушкой.
При желании фрикадельки можно запечь вместо обжаривания: выложите их на смазанную маслом решётку над противнем и запекайте при 200 °C около 20 минут до румяности, а затем несколько минут потушите в соусе. Подавайте блюдо с пастой или просто с хлебом.
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