Россия начала новую волну атак на автозаправочные станции, пытаясь спровоцировать дефицит топлива и панику среди водителей. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн объяснил, грозит ли Украине топливный кризис и как изменятся цены на бензин и дизель.

Подорожание топлива в Украине снова обсуждают водители — российская армия начала обстреливать автозаправочные станции, пытаясь спровоцировать дефицит и панику. Грозит ли стране топливный кризис и как изменятся цены на бензин и дизель, объяснил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Как сообщает Главред со ссылкой на комментарий эксперта 24 Каналу, страна-агрессор начала новую волну запугивания украинцев. По словам Куюна, Россия применяет такую тактику в качестве зеркального ответа на удары по ее энергетическому сектору.

"Это говорит о том, что эти атаки абсолютно бессмысленны с точки зрения нанесения нам ущерба или достижения какого-либо эффекта. То есть это чистый терроризм", — подчеркнул эксперт. По его данным, враг уже обстрелял более 300 заправок в прифронтовых областях, однако 80% из них возобновили работу.

Почему топливного кризиса не будет

В прифронтовых регионах оккупанты используют FPV-дроны и беспилотники типа "Молния", которые недоступны для ударов по Киеву. В то же время Куюн сомневается, что враг будет массово атаковать АЗС в столице с помощью "Шахедов".

"В Киеве на сегодняшний день 250 станций, в области — 570. В сумме это более 800 станций. Нереально вывести из строя или достичь какого-то критического процента", — убежден эксперт. Он добавил, что даже поврежденные заправки вскоре возобновляют работу, поэтому топливного кризиса или резкого скачка цен ожидать не стоит.

Когда подорожают бензин и дизель

В то же время ранее Сергей Куюн заявлял, что дизель и бензин в Украине могут подорожать еще на 3 гривны за литр до конца следующей недели. Причиной возможного подорожания он назвал стремительный рост стоимости нефтепродуктов на мировом рынке.

"Цены, я думаю, сейчас поднимутся еще на 3 гривны за литр. А дальше будем смотреть, что будет происходить в мире", — отметил он.

Удары РФ по АЗС: что известно

Утром в пятницу, 11 сентября, в Киеве прогремели взрывы. В Днепровском районе известно о попадании в АЗС, еще одно попадание в заправку зафиксировали в Оболонском районе. Накануне, 10 сентября, в Голосеевском районе беспилотник упал на территорию АЗС — пожар оперативно ликвидировали, пострадали три человека.

Чего ждать водителям в ближайшие дни

По словам эксперта, украинцам не стоит поддаваться панике и скупать топливо впрок: сеть заправок достаточно разветвленная, а поврежденные станции быстро возвращаются к работе. Единственный реальный риск для кошелька — возможное подорожание бензина и дизеля примерно на 3 гривны за литр из-за роста мировых цен на нефтепродукты.

Ранее Politeka сообщала, топливо в Крыму продают лишь 4 часа в сутки: бензин достигал 350 рублей за литр.

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