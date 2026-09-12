В 2026 году "Резерв+" остается главным цифровым сервисом Минобороны: большинство отсрочек оформляют и продлевают онлайн, а электронный военно-учетный документ имеет такую же силу, как бумажный.

Отсрочка от мобилизации и воинский учет в Украине в 2026 году окончательно перешли в цифровой формат. Через официальное приложение Минобороны "Резерв+" военнообязанные теперь оформляют большинство отсрочек онлайн, получают электронный военно-учетный документ с QR-кодом и даже оплачивают отдельные штрафы — без очередей в ТЦК.

Что такое "Резерв+" и какую информацию он показывает

"Резерв+" — официальное мобильное приложение Министерства обороны Украины. После авторизации через BankID пользователь видит информацию о себе из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг": военно-учетный статус, данные о ТЦК, специальность, звание, результаты ВВК, имеющуюся отсрочку или бронь, а также информацию о возможных нарушениях правил воинского учета.

Имеет ли электронный документ юридическую силу

Да. Электронный военно-учетный документ, сформированный в "Резерв+", приравнивается к бумажному, а его подлинность проверяют по QR-коду. Порядок формирования такого документа определен постановлением Кабмина №559. Документ можно скачать в PDF и распечатать, а срок его действия составляет один год с момента формирования — после изменения данных в реестре документ следует обновить.

Как оформить отсрочку онлайн

Для большинства доступных категорий процедура проходит без загрузки сканов справок. В приложении нужно открыть раздел "Сервисы", выбрать "Запрос на отсрочку", указать свое основание, проверить персональные данные и подать запрос. Далее система сама обращается к государственным реестрам — в частности ЕГЭБО, Пенсионному фонду, ДРАЦС и Единой информационной системе социальной сферы. Если основание подтверждено, отсрочка появляется в военно-учетном документе и сохраняется в "Оберіг".

Кто может оформить отсрочку онлайн

Перечень цифровых отсрочек постепенно расширяется. По состоянию на 11 сентября 2026 года через "Резерв+" онлайн доступны такие категории:

люди с инвалидностью — при наличии данных в государственных реестрах;

временно непригодные — при наличии электронного постановления ВВК;

родители троих и более детей до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, чей муж или жена имеют инвалидность I или II группы;

те, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы;

муж или жена военнослужащего, воспитывающие ребенка;

отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка;

студенты, аспиранты и отдельные соискатели образования;

научные, научно-педагогические и педагогические работники учреждений образования (основное место работы и не менее 0,75 ставки);

учителя и другие педагогические работники школ.

Окончательное право на отсрочку определяет не само приложение, а законодательство и информация, которую могут подтвердить государственные реестры.

Отсрочка для учителей: что изменилось с 10 сентября

С 10 сентября 2026 года учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования могут оформить отсрочку непосредственно в "Резерв+". Чтобы система подтвердила основание, школа должна быть основным местом работы, педагогическая нагрузка — не менее 0,75 ставки, а данные о работодателе в АИКОМ и Пенсионном фонде должны совпадать. Справки загружать не нужно.

Нужно ли идти в ТЦК после отсрочки

Нет. Если отсрочка оформлена и отображается в военно-учетном документе "Резерв+", дополнительно получать бумажную справку в ТЦК не нужно. С 1 ноября 2025 года электронный документ с QR-кодом стал основным подтверждением отсрочки. Более того, ТЦК и СП больше не принимают от граждан заявления на оформление отсрочки: если основание невозможно оформить онлайн, документы подают через ЦНАП.

Когда обращаться в ЦНАП

ЦНАП остается офлайн-каналом для тех, чье основание еще не оцифровано или не может быть подтверждено автоматически. Заявление можно подать в любой удобный ЦНАП, а не обязательно по месту воинского учета. Минобороны отмечает, что рассмотрение через ЦНАП может длиться до двух недель, и если правильно оформленные документы уже поданы, человек в это время не подлежит мобилизации.

Автоматическое продление отсрочки

Большинство действующих отсрочек в 2026 году продлеваются без повторного заявления. По данным Минобороны, более 90% отсрочек уже могут продлеваться автоматически — система проверяет, сохраняется ли основание, и получает информацию из реестров. Если основание актуально, пользователю ничего делать не нужно: после продления он получает уведомление, а новая информация появляется в "Резерв+".

Почему отсрочка не продлилась автоматически

Самая частая причина — государство не может подтвердить основание через реестры: отсутствует РНОКПП, неправильно записана фамилия, не внесена информация об инвалидности, браке или ребенке, или работодатель подал другую информацию в ПФУ. Само наличие бумажного документа не означает, что "Резерв+" автоматически его увидит. Сначала следует определить, в каком реестре ошибка, обновить сведения, дождаться синхронизации и повторить запрос. Если онлайн не выходит — документы подают в ЦНАП.

Что делать, если в "Резерв+" неправильные данные

Для части ошибок работает функция "Исправить данные онлайн" в разделе "Сервисы". Через нее можно, в частности, сообщить, что человек уже является военнослужащим, хотя система показывает его на учете, или подать запрос, когда информацию о человеке не найдено в "Оберіг". Однако если ошибка в ДРАЦС, Пенсионном фонде, ЕГЭБО или АИКОМ, исправлять ее нужно именно в учреждении, которое ведет эти данные. После исправления документ в "Резерв+" следует обновить.

Что означает "Вас разыскивает ТЦК"

"Резерв+" не объявляет человека в розыск самостоятельно. Красное сообщение об обращении ТЦК в Национальную полицию означает, что в реестре "Оберіг" зафиксировано нарушение правил воинского учета и обращение ТЦК в полицию для доставления человека с целью составления протокола. Причину можно посмотреть в расширенной информации военно-учетного документа. Стоит помнить: наличие отсрочки или брони не аннулирует ранее зафиксированное нарушение правил воинского учета.

Какие документы нужны для отсрочки через "Резерв+"

Для большинства цифровых отсрочек никакие сканы или справки загружать не нужно — систему проверяет сама по данным государственных реестров. Нужны лишь актуальные сведения в соответствующих базах: об инвалидности, браке, детях, образовании или месте работы. Поэтому перед подачей запроса стоит проверить, что данные в ЕГЭБО, ПФУ, ДРАЦС и АИКОМ внесены корректно. Если основание не подтверждается онлайн — подают заявление через любой ЦНАП.

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