Російські удари пошкодили близько 90% складів найбільших торговельних мереж, через що знову постало питання про дефіцит продуктів в Україні.

Дефіцит продуктів у Києві після ударів по складах знову налякав покупців, але насправді їжі в країні більше, ніж ми можемо з'їсти.



Мережі перебудовують маршрути й переходять на доставку «з коліс» — товар їде напряму від постачальника на полицю супермаркету, оминаючи великі проміжні склади. Це скорочує кількість посередників і витрати на них.

Паніка створює короткостроковий дефіцит продуктів в Україні. Якщо супермаркет зазвичай продає за день 100 пачок крупи й замовляє приблизно стільки ж, то після новини про зруйнований склад люди купують не одну пачку, а десять. Замість 100 магазин продає 1000 — і наступного дня покупці бачать порожню полицю та купують ще більше.

Так звичайний логістичний збій перетворюється на ажіотаж. Варто пам'ятати: якщо з полиці зникла гречка, це ще не означає, що її більше немає — найімовірніше, вона просто їде.

Водночас торгівлю змінює онлайн. У першому півріччі 2025 року кількість онлайн-покупок у категорії «Продукти та алкоголь» зросла на 36% порівняно з роком раніше, а в другому півріччі — ще на 36%. Через це роль великих складів зменшується: замість ангарів із місячними запасами потрібні точки, де товар швидко сортують і відправляють далі.

Чи варто робити запаси

Невеликий запас продуктів удома нікому не завадить, адже ми живемо під час війни. Однак тримати вдома їжу на кілька днів — це зовсім не те саме, що перетворювати квартиру на склад. Продовольча безпека країни визначається тим, наскільки швидко виробник, перевізник, склад і магазин можуть перебудуватися, якщо один маршрут перестав працювати.

Після ударів мережі шукають невеликі склади площею до 500 кв. м, щоб втрата одного об'єкта не впливала на постачання. Тому фахівці радять не скуповувати гречку «про всяк випадок», а залишити її тим, хто справді її з'їсть.

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