Дефицит продуктов в Киеве после ударов по складам снова напугал покупателей, но на самом деле еды в стране больше, чем мы можем съесть.



Сети перестраивают маршруты и переходят на доставку «с колес» — товар едет напрямую от поставщика на полку супермаркета, минуя большие промежуточные склады. Это сокращает количество посредников и расходы на них.

Паника создает краткосрочный дефицит продуктов в Украине. Если супермаркет обычно продает за день 100 пачек крупы и заказывает примерно столько же, то после новости о разрушенном складе люди покупают не одну пачку, а десять. Вместо 100 магазин продает 1000 — и на следующий день покупатели видят пустую полку и покупают еще больше.

Так обычный логистический сбой превращается в ажиотаж. Стоит помнить: если с полки исчезла гречка, это еще не значит, что ее больше нет — скорее всего, она просто едет.

В то же время торговлю меняет онлайн. В первом полугодии 2025 года количество онлайн-покупок в категории «Продукты и алкоголь» выросло на 36% по сравнению с годом ранее, а во втором полугодии — еще на 36%. Из-за этого роль больших складов уменьшается: вместо ангаров с месячными запасами нужны точки, где товар быстро сортируют и отправляют дальше.

Стоит ли делать запасы

Небольшой запас продуктов дома никому не помешает, ведь мы живем во время войны. Однако держать дома еду на несколько дней — это совсем не то же самое, что превращать квартиру в склад. Продовольственная безопасность страны определяется тем, насколько быстро производитель, перевозчик, склад и магазин могут перестроиться, если один маршрут перестал работать.

После ударов сети ищут небольшие склады площадью до 500 кв. м, чтобы потеря одного объекта не влияла на снабжение. Поэтому эксперты советуют не скупать гречку «на всякий случай», а оставить ее тем, кто действительно ее съест.

Ранее Politeka сообщала, цены в Украине вырастут на 15-20% за полгода: молочные продукты подорожают до 50%.

Также Politeka сообщала, цены на продукты в Украине: супермаркеты сообщили, какие товары можно купить значительно дешевле.