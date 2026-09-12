Рецепт голубцов в духовке мы уже публиковали — а классические голубцы в томатном соусе получаются ещё сочнее, если мясо и рис готовятся прямо в капустном листе. Именно так они и делаются: капустные листья оборачивают нежный говяжий фарш с рисом, а сверху всё заливается ароматным томатным соусом и запекается в духовке.
Ингредиенты для голубцов
Для соуса:
- 2 ст. л. оливкового масла;
- ½ большой луковицы, измельчённая;
- 3 зубчика чеснока, измельчённых;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 1 банка (примерно 800 г) измельчённых помидоров в собственном соку;
- 2 ст. л. бальзамического уксуса;
- 1 ст. л. коричневого сахара;
- 2 ч. л. сушёного орегано;
- соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу.
Для голубцов:
- 15 капустных листьев;
- 450 г говяжьего фарша;
- ¼ стакана (примерно 50 г) сырого белого риса;
- ¼ стакана (примерно 30 г) панировочных сухарей;
- ½ большой луковицы, измельчённая;
- 2 ст. л. свежей измельчённой петрушки (+ ещё для подачи);
- соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу.
Как приготовить голубцы: пошагово
1. Сначала сделайте соус. Разогрейте духовку до 180 °C. В большой глубокой сковороде или кастрюле на среднем огне разогрейте масло. Добавьте лук и готовьте, пока он не станет мягким, примерно 5 минут. Вмешайте томатную пасту и чеснок и готовьте ещё 1 минуту до появления аромата. Влейте измельчённые помидоры, добавьте бальзамический уксус, сахар и орегано.
2. Уменьшите огонь до средне-низкого и тушите соус 20 минут. Посолите и поперчите по вкусу.
3. Подготовьте капусту. В большой кастрюле с кипящей водой бланшируйте капустные листья, пока они не станут мягкими и гибкими, примерно 1 минуту.
4. Сделайте начинку. В большой миске смешайте говяжий фарш, 1 стакан (240 мл) соуса, сырой рис, панировочные сухари, лук и петрушку. Посолите и поперчите.
5. На дно большой формы для запекания выложите тонкий слой соуса.
6. Ножом срежьте с каждого капустного листа твёрдое треугольное ребро. Выложите примерно ⅓ стакана (80 мл) начинки на один край каждого листа, затем сверните рулетом, подгибая бока. Выложите голубцы швом вниз на соус в форме.
7. Сверху залейте голубцы оставшимся соусом и накройте форму фольгой. Запекайте 1 час 15 минут, пока рис и мясо полностью не приготовятся.
8. Перед подачей посыпьте голубцы петрушкой.
Чтобы голубцы пропеклись равномерно, не используйте внешние капустные листья — в них меньше влаги. И обязательно накрывайте форму фольгой, чтобы внутри циркулировал пар, тогда начинка останется сочной. Подавайте горячими, можно с ложкой сметаны.
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