Голубцы — это сытное блюдо с мясом и рисом, завёрнутыми в капустные листья и запечёнными в томатном соусе. Этот рецепт интересен тем, что мясо и рис готовятся прямо в капусте, поэтому вы получаете сочный результат без лишних хлопот.

Рецепт голубцов в духовке мы уже публиковали — а классические голубцы в томатном соусе получаются ещё сочнее, если мясо и рис готовятся прямо в капустном листе. Именно так они и делаются: капустные листья оборачивают нежный говяжий фарш с рисом, а сверху всё заливается ароматным томатным соусом и запекается в духовке.

Ингредиенты для голубцов

Для соуса:

2 ст. л. оливкового масла;

½ большой луковицы, измельчённая;

3 зубчика чеснока, измельчённых;

2 ст. л. томатной пасты;

1 банка (примерно 800 г) измельчённых помидоров в собственном соку;

2 ст. л. бальзамического уксуса;

1 ст. л. коричневого сахара;

2 ч. л. сушёного орегано;

соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Для голубцов:

15 капустных листьев;

450 г говяжьего фарша;

¼ стакана (примерно 50 г) сырого белого риса;

¼ стакана (примерно 30 г) панировочных сухарей;

½ большой луковицы, измельчённая;

2 ст. л. свежей измельчённой петрушки (+ ещё для подачи);

соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить голубцы: пошагово

1. Сначала сделайте соус. Разогрейте духовку до 180 °C. В большой глубокой сковороде или кастрюле на среднем огне разогрейте масло. Добавьте лук и готовьте, пока он не станет мягким, примерно 5 минут. Вмешайте томатную пасту и чеснок и готовьте ещё 1 минуту до появления аромата. Влейте измельчённые помидоры, добавьте бальзамический уксус, сахар и орегано.

2. Уменьшите огонь до средне-низкого и тушите соус 20 минут. Посолите и поперчите по вкусу.

3. Подготовьте капусту. В большой кастрюле с кипящей водой бланшируйте капустные листья, пока они не станут мягкими и гибкими, примерно 1 минуту.

4. Сделайте начинку. В большой миске смешайте говяжий фарш, 1 стакан (240 мл) соуса, сырой рис, панировочные сухари, лук и петрушку. Посолите и поперчите.

5. На дно большой формы для запекания выложите тонкий слой соуса.

6. Ножом срежьте с каждого капустного листа твёрдое треугольное ребро. Выложите примерно ⅓ стакана (80 мл) начинки на один край каждого листа, затем сверните рулетом, подгибая бока. Выложите голубцы швом вниз на соус в форме.

7. Сверху залейте голубцы оставшимся соусом и накройте форму фольгой. Запекайте 1 час 15 минут, пока рис и мясо полностью не приготовятся.

8. Перед подачей посыпьте голубцы петрушкой.

Чтобы голубцы пропеклись равномерно, не используйте внешние капустные листья — в них меньше влаги. И обязательно накрывайте форму фольгой, чтобы внутри циркулировал пар, тогда начинка останется сочной. Подавайте горячими, можно с ложкой сметаны.

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