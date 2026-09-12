Голубці — це ситна страва з м'ясом і рисом, загорнутими в капустяне листя та запеченими в томатному соусі. Цей рецепт цікавий тим, що м'ясо й рис готуються просто в капусті, тож ви отримуєте соковитий результат без зайвої метушні.

Рецепт голубців у духовці ми вже публікували — а класичні голубці в томатному соусі виходять ще соковитішими, якщо м'ясо й рис готуються просто в капустяному листі. Саме так вони й робляться: капустяне листя обгортає ніжний яловичий фарш із рисом, а зверху все заливається ароматним томатним соусом і запікається в духовці.

Інгредієнти для голубців

Для соусу:

2 ст. л. оливкової олії;

½ великої цибулини, подрібнена;

3 зубчики часнику, подрібнені;

2 ст. л. томатної пасти;

1 банка (приблизно 800 г) подрібнених помідорів у власному соку;

2 ст. л. бальзамічного оцту;

1 ст. л. коричневого цукру;

2 ч. л. сушеного орегано;

сіль і свіжозмелений чорний перець — за смаком.

Для голубців:

15 капустяних листків;

450 г яловичого фаршу;

¼ склянки (приблизно 50 г) сирого білого рису;

¼ склянки (приблизно 30 г) панірувальних сухарів;

½ великої цибулини, подрібнена;

2 ст. л. свіжої подрібненої петрушки (+ ще для подачі);

сіль і свіжозмелений чорний перець — за смаком.

Як приготувати голубці: покроково

1. Спочатку зробіть соус. Розігрійте духовку до 180 °C. У великій глибокій сковороді або каструлі на середньому вогні розігрійте олію. Додайте цибулю і готуйте, поки вона не стане м'якою, приблизно 5 хвилин. Вмішайте томатну пасту та часник і готуйте ще 1 хвилину до появи аромату. Влийте подрібнені помідори, додайте бальзамічний оцет, цукор та орегано.

2. Зменшіть вогонь до середньо-низького і тушкуйте соус 20 хвилин. Посоліть і поперчіть за смаком.

3. Підготуйте капусту. У великій каструлі з киплячою водою бланшуйте капустяне листя, поки воно не стане м'яким і гнучким, приблизно 1 хвилину.

4. Зробіть начинку. У великій мисці змішайте яловичий фарш, 1 склянку (240 мл) соусу, сирий рис, панірувальні сухарі, цибулю та петрушку. Посоліть і поперчіть.

5. На дно великої форми для запікання викладіть тонкий шар соусу.

6. Ножем зріжте з кожного капустяного листка тверде трикутне ребро. Викладіть приблизно ⅓ склянки (80 мл) начинки на один край кожного листка, потім згорніть рулетом, підгинаючи боки. Викладіть голубці швом донизу на соус у формі.

7. Зверху залийте голубці рештою соусу та накрийте форму фольгою. Запікайте 1 годину 15 хвилин, поки рис і м'ясо повністю не приготуються.

8. Перед подачею посипте голубці петрушкою.

Щоб голубці пропеклися рівномірно, не використовуйте зовнішнє капустяне листя — у ньому менше вологи. І обов'язково накривайте форму фольгою, щоб усередині циркулювала пара, тоді начинка залишиться соковитою. Подавайте гарячими, можна з ложкою сметани.

Раніше Politeka повідомляла, як приготувати ліниві голубці без відварювання капусти.

Також Politeka писала, що додати до сирого рису, щоб смак голубців вийшов особливо насиченим.

Як повідомляла Politeka, одна деталь робить ідеальні голубці набагато смачнішими.