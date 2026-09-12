Красная отметка «в розыске» в приложении «Резерв+» — не повод платить штраф 8,5 тысячи гривен. Юрист объяснил, как украинцам за границей дистанционно уведомить ТЦК, снять розыск и оформить отсрочку с иностранными документами.

Правила ТЦК в Украине оставляют гораздо больше пространства для законного решения, чем принято считать. Статус «в розыске» в приложении «Резерв+» — это не приговор для украинцев, выехавших за границу. В части случаев красную отметку удается снять дистанционно и даже без уплаты штрафа в размере 8,5 тысячи гривен. О таких правах военнообязанных рассказал адвокат Евгений Филипец, передает Новини.LIVE.

Юрист напомнил: украинцы, которые долго жили за границей и планируют вернуться домой, больше всего боятся задержания прямо на пункте пропуска. Причиной переживаний обычно становится запись «в розыске» и красная отметка в «Резерв+». Поэтому первое, что стоит сделать еще до поездки, — проверить свой профиль в приложении и, если там висит розыск, попытаться закрыть дело еще из-за границы.

Три способа снять розыск ТЦК из-за границы

По словам Филипца, очистить свой профиль можно тремя путями. Первый — долго оспаривать сам статус розыска. Второй — признать вину в приложении и уплатить штраф 8,5 тысячи гривен. Есть и третий вариант, который позволяет вообще ничего не платить: дистанционно обратиться в ТЦК с заявлением о закрытии административного дела в связи с истечением сроков привлечения к ответственности (статья 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Раньше военкоматы часто игнорировали такие обращения. «Сложилась практика, когда заявления с просьбой закрыть административное производство на основании статьи 38 КоАП Украины редко давали результат. До определенного момента работали только 2–3 случая из 10», — делится опытом адвокат. Сейчас этот механизм работает значительно лучше и позволяет законно снять розыск вообще без штрафа.

Отсрочка с иностранными документами

Вторая распространенная проблема касается отсрочки. Часть оснований «подтягивается» в «Резерв+» автоматически, однако если трое детей родились за границей, система их просто не видит: в украинских реестрах нет иностранных свидетельств о рождении. То же касается документов об уходе за больными родственниками. В таких случаях приходится обращаться в ЦНАП лично.

Иногда мужчин забирают в армию даже тогда, когда на руках есть документы, подтверждающие право на освобождение от службы. «Человек может приехать в Украину, и даже при наличии оснований для отсрочки его могут мобилизовать. Тогда наша задача — быстро вмешаться и на этапе, когда человек еще находится на полигоне, подать рапорт с соответствующими приложениями об освобождении от военной службы», — объясняет адвокат.

Медицинские документы и ВЛК за границей

Люди, которые годами жили за границей, часто имеют там целую историю болезней. Чтобы украинская военно-врачебная комиссия обратила на это внимание, все справки нужно правильно легализовать, перевести и заверить у нотариуса. Именно эти документы становятся главным аргументом, когда приходится обжаловать решение комиссии во ВЛК более высокого уровня.

Как уведомить ТЦК из-за границы: пошагово

Чтобы дистанционно решить вопрос с розыском, достаточно направить в свой территориальный центр комплектования заявление о закрытии административного дела на основании статьи 38 КоАП Украины. К заявлению стоит сразу приложить документы, подтверждающие ваши обстоятельства: переведенные и нотариально заверенные иностранные свидетельства о рождении детей, справки об уходе за родственниками или медицинскую документацию.

Если основания для отсрочки есть, а в «Резерв+» они не «подтянулись», не ждите проблем на границе: обратитесь в ближайший ЦНАП лично и внесите данные в реестр. А если вы все же оказались на полигоне вопреки праву на освобождение, следует как можно быстрее подать рапорт с приложениями об освобождении от военной службы — еще до завершения оформления.

Работники ТЦК объявляют нарушителей воинского учета в розыск в рамках обычной административной процедуры. Чаще всего в такие базы попадают мужчины от 25 лет, которые уже подлежат мобилизации по возрасту, однако рискуют оказаться в розыске из-за игнорирования требований учета и более молодые парни, которым еще нет 25.

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