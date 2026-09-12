Выйти из мобилизационных списков навсегда можно по закону: рассказываем, кто имеет право на снятие с воинского учета и как оформить это онлайн через "Дію" или "Резерв+" без очередей в ТЦК.

Снятие с воинского учета предусмотрено законом для нескольких категорий мужчин: тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе, утратил украинское гражданство или признан негодным к службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).

В 2026 году оформить этот статус можно дистанционно — через приложения "Дія" и "Резерв+", сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Зоряна Павлива. Сам военный билет в военкоматах больше не изымают.

Кто имеет право на исключение из воинского учета

Согласно части 6 статьи 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе", навсегда выйти из мобилизационных списков можно только при следующих обстоятельствах:

официальное прекращение гражданства Украины;

смерть, признание человека пропавшим без вести в установленном законом порядке или объявление его умершим;

достижение предельного возраста пребывания в запасе;

признание человека негодным к службе по заключению военно-врачебной комиссии.

Что касается возраста, то сейчас пределом остаются 60 лет — именно до этого возраста мужчины обязаны носить с собой военный билет. В то же время приказом Минобороны № 250 от 12 марта 2025 года предельный возраст пребывания на учете для отдельных категорий офицеров запаса повысили до 65 лет.

Что изменилось с заключениями ВВК

Изменения коснулись и медицинских комиссий. Начиная с 2024 года заключения ВВК утратили бессрочный характер: теперь они действуют ровно 12 месяцев. Если состояние здоровья изменилось после этого срока — придется проходить повторный осмотр.

Чтобы официально зафиксировать негодность, действующий военнослужащий должен получить медицинскую справку и выписку из приказа об увольнении из рядов ВСУ, а затем передать их в территориальный центр комплектования (ТЦК). Когда появляются основания для освобождения от службы, человеку выдают предписание — он обращается в ТЦК и полностью освобождается от исполнения воинских обязанностей.

Может ли ТЦК отказать в изменении статуса

В 2026 году процесс подачи подтверждающих документов максимально упростили. Мужчины могут не только посещать ТЦК, но и подавать заявление об исключении из учета дистанционно — через электронные кабинеты в "Дії" или системе "Резерв+".

Однако даже при наличии оснований снятие с учета не происходит автоматически без справок. Поэтому ТЦК могут отказать в изменении статуса, чтобы гражданин принес недостающие документы. Если же ТЦК безосновательно игнорирует поданные документы — человек имеет право подать иск в суд.

Как оформить снятие с воинского учета онлайн

Алгоритм прост: откройте приложение "Дія" или "Резерв+", войдите в электронный кабинет и подайте заявление об исключении из воинского учета, прикрепив подтверждающие документы — заключение ВВК, выписку из приказа об увольнении или другие справки. После этого запись в реестре "Оберег" обновляется, а статус "исключен" автоматически появляется в разделе "Военный учет" на портале "Дія".

Стоит помнить: смена места жительства или номера телефона не освобождает от обязанности передавать актуальные данные в военкомат. Однако стоять в очередях больше не обязательно — Минобороны добавило в "Резерв+" возможность обновить контакты и реальный адрес дистанционно.

Отдельно в ведомстве подчеркнули: патрулям ТЦК строго запрещено силой хватать людей на улицах или блокировать им проход к безопасным местам во время воздушной тревоги. Препятствование гражданам в доступе к укрытиям признано прямым нарушением закона, которое угрожает жизни людей.

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