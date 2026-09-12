Вийти з мобілізаційних списків назавжди можна за законом: розповідаємо, хто має право на зняття з військового обліку та як оформити це онлайн через "Дію" чи "Резерв+" без черг у ТЦК.

Зняття з військового обліку передбачене законом для кількох категорій чоловіків: тих, хто досягнув граничного віку перебування в запасі, втратив українське громадянство або визнаний непридатним до служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК).

У 2026 році оформити цей статус можна дистанційно — через застосунки "Дія" та "Резерв+", повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення юриста Зоряна Павліва. Сам військовий квиток у військкоматах більше не вилучають.

Хто має право на виключення з військового обліку

Відповідно до частини 6 статті 37 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", назавжди вийти з мобілізаційних списків можна лише за таких обставин:

офіційне припинення громадянства України;

смерть, визнання людини безвісти зниклою в установленому законом порядку або оголошення її померлою;

досягнення граничного віку перебування в запасі;

визнання людини непридатною до служби за висновком військово-лікарської комісії.

Щодо віку, то нині граничною позначкою лишаються 60 років — саме до цього віку чоловіки зобов'язані носити з собою військовий квиток. Водночас наказом Міноборони № 250 від 12 березня 2025 року граничний вік перебування на обліку для окремих категорій офіцерів запасу підвищили до 65 років.

Що змінилося з висновками ВЛК

Зміни торкнулися й медичних комісій. Починаючи з 2024 року висновки ВЛК втратили безстроковий характер: тепер вони діють рівно 12 місяців. Якщо стан здоров'я змінився після цього терміну — доведеться проходити повторний огляд.

Щоб офіційно зафіксувати непридатність, чинний військовослужбовець має отримати медичну довідку та витяг з наказу про звільнення з лав ЗСУ, а потім передати їх до територіального центру комплектування (ТЦК). Коли з'являються підстави для звільнення від служби, людині видають припис — вона звертається до ТЦК і повністю звільняється від виконання військових обов'язків.

Чи може ТЦК відмовити у зміні статусу

У 2026 році процес подання підтвердних документів максимально спростили. Чоловіки можуть не лише відвідувати ТЦК, а й подавати заяву про виключення з обліку дистанційно — через електронні кабінети в "Дії" або системі "Резерв+".

Однак навіть за наявності підстав зняття з обліку не відбувається автоматично без довідок. Тому ТЦК можуть відмовити в зміні статусу, щоб громадянин приніс брак документів. Якщо ж ТЦК безпідставно ігнорує подані документи — людина має право подати позов до суду.

Як оформити зняття з військового обліку онлайн

Алгоритм простий: відкрийте застосунок "Дія" або "Резерв+", увійдіть в електронний кабінет і подайте заяву про виключення з військового обліку, прикріпивши підтвердні документи — висновок ВЛК, витяг з наказу про звільнення чи інші довідки. Після цього запис у реєстрі "Оберіг" оновлюється, а статус "виключений" автоматично з'являється в розділі "Військовий облік" на порталі "Дія".

Варто пам'ятати: зміна місця проживання або номера телефону не звільняє від обов'язку передавати актуальні дані до військкомату. Однак стояти в чергах більше не обов'язково — Міноборони додало в "Резерв+" можливість оновити контакти й реальну адресу дистанційно.

У відомстві окремо наголосили: патрулям ТЦК суворо заборонено силою хапати людей на вулицях або блокувати їм прохід до безпечних місць під час повітряної тривоги. Перешкоджання громадянам у доступі до укриттів визнано прямим порушенням закону, яке загрожує життю людей.

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