Пенсія для тих, хто виходитиме на заслужений відпочинок у 2027 році, може бути орієнтовно на 19% вищою, ніж для тих, хто оформлює виплату цього року. Причина — новий розрахунковий показник середньої зарплати, який застосовує Пенсійний фонд України.

Розмір майбутньої пенсії в Україні залежить від року виходу на відпочинок: ті, хто оформить виплату у 2027-му, можуть отримувати помітно більше, ніж нові пенсіонери 2026 року, навіть за однакового стажу та заробітку.

Щомісяця Пенсійний фонд України визначає показник середньої зарплати в розрахунку на одну застраховану особу. Ці дані використовують для обчислення коефіцієнта заробітної плати під час призначення пенсій згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Після того як ПФУ оприлюднив дані за другий квартал 2026 року, профільне видання «На пенсії» звело повну картину середніх зарплат за перше півріччя й показало, що змінилося в розрахунках.

Як зростала середня зарплата

Середня заробітна плата в Україні за січень-червень 2026 року поступово підвищувалася: у січні — 21 876,06 грн, у лютому — 22 455,11 грн, у березні — 23 218,24 грн, у квітні — 25 001,55 грн, у травні — 25 636,03 грн, а в червні сягнула максимуму в 28 169,69 грн. Середньомісячний показник за шість місяців склав 24 392,78 грн.

Новий розрахунковий показник

Якщо порівняти зарплати за 2024, 2025 та першу половину 2026 року з базою, яку застосовують для призначення пенсій у 2026-му (17 482,87 грн), то новий трирічний розрахунковий показник зростає до 20 844,29 грн. Це на 3 361,42 грн більше, ніж чинна база цього року.

Саме тому для тих, хто виходитиме на заслужений відпочинок у 2027 році, виплата буде орієнтовно на 19% (у 1,19 раза) вищою, ніж для тих, хто оформлює її у 2026-му, — за однакових показників стажу й заробітку. Варто зважити, що це зростання розраховане лише за перші шість місяців 2026 року: остаточні цифри за підсумками всього року з'являться пізніше.

Хто виграє від нових розрахунків

Формула, яку зараз використовує ПФУ, створює диспропорцію: люди з однаковим стажем і доходами отримують різні пенсії залежно від року виходу на відпочинок. Тому тим, хто планує оформлювати виплату в найближчі роки, варто зважати на цю динаміку — зростання розрахункового показника грає на користь майбутніх пенсіонерів.

Раніше Politeka повідомляла, пенсія може бути більшою: юрист пояснив, хто та як може перерахувати виплати.

Також Politeka повідомляла, пенсію можна збільшити на 54%: у ПФУ розповіли, як отримати вищі виплати.