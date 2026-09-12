В Кременчуге депутаты горсовета приняли решение кормить детей в школьных укрытиях во время воздушных тревог. Новые правила начнут действовать в коммунальных школах и детсадах уже в 2026/2027 учебном году.

Школьное питание в Полтавской области получило новый поворот: в Кременчуге детей во время воздушных тревог будут кормить прямо в укрытиях, чтобы школьникам и дошколятам не пришлось покидать безопасное место.

О таком решении сообщило издание «Полтавська хвиля» со ссылкой на Кременчугский городской совет. Его приняли депутаты горсовета, а новые правила будут действовать в коммунальных школах и детских садах уже в 2026/2027 учебном году.

Когда детей будут кормить в укрытиях

Питание в укрытиях будут организовывать в двух случаях: если воздушная тревога началась именно во время приема пищи или если она длится долго. Благодаря такому подходу детям не придется прерывать обед и выходить из безопасного помещения.

Решение касается всех коммунальных учебных заведений города — как школ, так и детских садов. То есть даже самые маленькие воспитанники во время длительной тревоги получат еду непосредственно в укрытии.

Сколько денег выделили на питание

Напомним, что с 1 сентября более 114 тысяч учащихся Полтавщины планируют обеспечить бесплатным горячим питанием. Для этого область получила 276,6 миллиона гривен государственной поддержки на период с сентября по ноябрь.

Эти средства позволяют организовать бесплатные обеды для школьников в громадах области. Решение о кормлении детей в укрытиях дополняет эту программу, делая питание доступным даже во время воздушных тревог.

Почему это важно для родителей

Для родителей такое нововведение означает, что ребенок, находясь в школе или садике, получит еду в любом случае — даже если тревога застала его во время обеда. Раньше во время длительной тревоги дети могли оставаться голодными или прием пищи приходилось откладывать на неопределенное время.

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