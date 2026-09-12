У Кременчуці депутати міськради ухвалили рішення годувати дітей у шкільних укриттях під час повітряних тривог. Нові правила почнуть діяти у комунальних школах і дитсадках уже в 2026/2027 навчальному році.

Шкільне харчування у Полтавській області отримало новий поворот: у Кременчуці дітей під час повітряних тривог годуватимуть просто в укриттях, щоб учням і дошкільнятам не довелося залишати безпечне місце.

Про таке рішення повідомило видання «Полтавська хвиля» з посиланням на Кременчуцьку міську раду. Його ухвалили депутати міської ради, а нові правила діятимуть у комунальних школах і дитячих садках уже в 2026/2027 навчальному році.

Коли дітей годуватимуть в укриттях

Харчування в укриттях організовуватимуть у двох випадках: якщо повітряна тривога почалася саме під час прийому їжі або якщо вона триває довгий час. Завдяки такому підходу дітям не доведеться переривати обід і виходити з безпечного приміщення.

Рішення стосується всіх комунальних закладів освіти міста — як шкіл, так і дитячих садочків. Тобто навіть найменші вихованці під час тривалої тривоги отримають їжу безпосередньо в укритті.

Скільки грошей виділили на харчування

Нагадаємо, що з 1 вересня понад 114 тисяч учнів Полтавщини планують забезпечити безоплатним гарячим харчуванням. Для цього область отримала 276,6 мільйона гривень державної підтримки на період з вересня по листопад.

Ці кошти дають змогу організувати безоплатні обіди для школярів у громадах області. Рішення про годування дітей в укриттях доповнює цю програму, роблячи харчування доступним навіть під час повітряних тривог.

Чому це важливо для батьків

Для батьків таке нововведення означає, що дитина, перебуваючи в школі чи садочку, отримає їжу в будь-якому разі — навіть якщо тривога застала її під час обіду. Раніше під час тривалої тривоги діти могли залишатися голодними або прийом їжі доводилося відкладати на невизначений час.

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