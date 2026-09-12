Ракетно-дроновые удары уничтожили склады в Киеве и области, из-за чего из продажи исчезли аккумуляторы и инверторы, а оставшийся товар продают на 40–50% дороже.

Дефицит аккумуляторов и инверторов в Киеве набирает обороты перед зимой — оборудование, которое позволяет пережить отключения света, исчезает из продажи, а оставшиеся позиции продавцы уже продают на 40–50% дороже.

Причина дефицита — российские ракетно-дроновые удары, уничтожившие склады с электротехническим оборудованием. Как сообщает «Інформатор», десятки интернет-магазинов уже прекратили отгрузку клиентам, хотя официально и не сняли товар с продажи.

Менеджер интернет-магазина vatt.net.ua рассказал, что товар хранили в логистическом центре в Вишневом, куда прилетели две ракеты. «Все сгорело. Потеряли товар на сотни тысяч долларов», — сказал он. Общие потери продавцов могут достигать десятков миллионов долларов: склады, на которые импортеры завезли крупные партии техники, уничтожены в Киевской области и Одессе.

«Это был последний инвертор»

Острее всего дефицит ощущается в сегменте мощных систем — их завозили значительно меньше, чем бытовые аккумуляторы, поскольку стоят они намного дороже. Дефицит пока не коснулся привычных павербанков: ими занимаются крупные офлайн-сети, в частности «Эпицентр», а их партии рассредоточены по десяткам складов по всей стране.

Киевский предприниматель, которому срочно понадобился высоковольтный инвертор на 15 кВт, обзвонил всех крупных продавцов, но все «кормили обещаниями». «С большим трудом купил экземпляр, от которого отказался покупатель одного из интернет-магазинов. Я так понял, это был их последний инвертор», — рассказал он.

Магазины, у которых сохранились остатки, начали поднимать цены: на рынке либо техника по старым ценам, но ее нет в наличии, либо на 40–50% дороже, зато товар можно купить.

Спрос вырос почти на 70%

Перебои с поставками совпали с резко возросшим спросом. По данным маркетплейса OLX, летом количество запросов на источники бесперебойного питания выросло на 67,8%, пик пришелся на август. На Киев и область пришлось около 112 тысяч запросов — больше всего по стране.

Украинцы начали готовиться к блекаутам заранее: старт подготовки сместился на 1–2 месяца. Прошлым летом запросы киевлян выросли лишь на 8%, этим — более чем на 67%. В ближайшие месяцы спрос будет только расти.

Когда появится товар и что делать

Поставщики говорят, что новые партии инверторов ждут не раньше октября. «Мы ждем инверторов в октябре. Хотя, насколько я знаю, корабль с ними из Китая еще не вышел», — сообщил менеджер интернет-магазина solar-markets. Контейнеры из Китая в Украину идут 1,5–2 месяца, поэтому октябрьский прогноз выглядит слишком оптимистичным.

Небольшие партии аккумуляторов и инверторов будут поступать по разным каналам, в том числе самому дорогому — авиационному, и продавать их будут по аномально высоким ценам. Продавцы, потерявшие товар, больше не доверяют крупным логистическим центрам и планируют отдельные склады — это повысит операционные расходы и давление на цены. Ранее издание предупреждало, что аккумуляторы могут подорожать втрое.

Тем, кому нужен аккумулятор или инвертор прямо сейчас, стоит мониторить несколько площадок одновременно, уточнять фактическое наличие по телефону и быть готовыми, что техника по старой цене может оказаться «не в наличии». Мощные системы пока самые дефицитные, тогда как павербанки можно найти в крупных сетях.

Ранее Politeka сообщала, дефицит продуктов в Киеве и области: с чем возникли самые большие проблемы.

Также Politeka сообщала, удары по складам вызвали дефицит продуктов в Киеве: цены могут вырасти до 15%.