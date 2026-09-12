Мобілізованим військовим службу в особливий період досі рахують «один до одного», без підвищувального коефіцієнта, тоді як контрактники мають пільговий залік стажу. У Мінсоцполітики відмовляються зрівняти їх у правах, посилаючись на домовленості з МВФ.

Пенсійний стаж в Україні військовим рахують по-різному — мобілізованим службу в особливий період досі зараховують «один до одного», без підвищувального коефіцієнта. Про це повідомляє видання Today.ua.

Пільговий залік стажу за участь у бойових діях мають лише ті, хто служить за контрактом і виходитиме на військову пенсію за вислугу років. Мобілізованим громадянам стаж служби рахують за загальними правилами, як звичайним цивільним працівникам.

Які права зараз мають мобілізовані

Закон дає мобілізованим право вийти на пенсію не в 60 років, а раніше: чоловікам — у 55 років, жінкам — у 50. Для дострокового виходу на пенсію потрібен мінімальний страховий стаж: чоловікам — не менше 25 років, жінкам — не менше 20 років.

Сам період служби мобілізованим нараховують без жодних коефіцієнтів — «один до одного». Натомість для контрактників передбачені механізми пільгового обчислення стажу, і саме цю різницю активісти називають несправедливою.

Чому в Мінсоцполітики не підтримують зміни

Громадська ініціатива «Стаж під вогнем» вважає право на пенсію у 55 років недостатньою компенсацією за ризики для здоров'я. Активісти звернулись до Мінсоцполітики, і там визнали, що, ймовірно, такої компенсації замало, однак вносити зміни до закону не поспішають.

Один із ключових аргументів відомства — домовленості України з Міжнародним валютним фондом. Ідеться про Меморандум від 2 липня 2026 року, положення якого передбачають контроль за витратами Пенсійного фонду.

Правозахисники звертають увагу на інше: доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля опрацювати питання соціальних гарантій військовослужбовців було дано ще у 2024 році. Тобто, на їхню думку, проблема виникла не напередодні домовленостей із кредиторами — часу для законодавчого врегулювання було достатньо.

Який компроміс пропонує держава

У Мінсоцполітики заявляють про підготовку масштабної пенсійної реформи разом із Міністерством фінансів та міжнародними партнерами. Один із підходів — не вносити мобілізованих у систему пільгового стажу за законом №1058-IV, а створити окрему форму підтримки: додаткову державну виплату за бойовий досвід.

Але саме цей варіант викликає запитання в активістів. Незрозуміло, з яких джерел фінансуватимуть такі виплати. Крім того, разова чи додаткова фінансова підтримка не вирішує головної проблеми військових, які після поранень, травм або полону можуть втратити можливість повернутись до повноцінної роботи і не набрати необхідні 25 років цивільного стажу.

Петиція: місяць служби за три

На сайті Президента триває збір підписів під петицією, автори якої пропонують законодавчо закріпити пільговий порядок обчислення стажу. Запропонована модель передбачає три варіанти коефіцієнта:

місяць служби за три — для військовослужбовців, які безпосередньо брали участь у бойових діях або виконували бойові завдання;

місяць за два — для служби на територіях, де ведуться бойові дії, якщо військовий у боях не брав участі;

місяць за два — за час перебування у ворожому полоні за наявності офіційного підтвердження.

Сторонники петиції наполягають: для захисників мають бути встановлені конкретні, гарантовані законом правила обчислення страхового стажу, адже майбутні виплати не можуть повністю замінити право, яке безпосередньо впливає на можливість отримати пенсію.

Як підтримати петицію про пільговий стаж

Підписати петицію можна на офіційному сайті Президента України. Для цього потрібно авторизуватись — наприклад, через BankID або електронний підпис. Після збору необхідної кількості голосів петицію має розглянути глава держави.

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