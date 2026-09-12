У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася нова пільга — безплатне паркування на муніципальних погодинних майданчиках. Право на неї мають особи з інвалідністю I, II, III груп, а також особи з інвалідністю внаслідок війни.

Безкоштовне паркування у Києві розширили на нову категорію водіїв. У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася можливість оформити безплатну паркувальну сесію на муніципальних погодинних майданчиках — про це повідомили на офіційній сторінці Київської міської державної адміністрації.

Хто може паркуватися безплатно

Пільга доступна водіям з інвалідністю першої, другої та третьої груп, а також особам з інвалідністю внаслідок війни. До останньої категорії належать і військові, які отримали поранення, контузії або захворювання під час захисту України.

Натомість для пенсіонерів за віком паркування залишається платним на загальних умовах — безплатна сесія для них не передбачена.

Де діє пільга

Безкоштовне паркування поширюється лише на відведені погодинні муніципальні паркувальні майданчики. На спеціально обладнаних стоянках і паркінгах, де діє окремий порядок оплати, пільга не застосовується.

Як оформити паркування за 0 гривень

Щоб скористатися пільговим тарифом, потрібно виконати кілька дій у застосунку:

зайти у свій профіль у "Київ Цифровий";

відкрити розділ "Соціальний статус";

підтвердити свій соціальний статус;

перейти до сервісу "Погодинне паркування" та запустити безплатну сесію.

Під час кожного паркування безкоштовну сесію треба запускати окремо. Це потрібно, щоб інспектор бачив її в системі та не наклав штраф.

Які ще пільги доступні водіям

У "Київ Цифровий" також можна придбати паркувальний абонемент зі знижкою для містян, які сплачують податки в столиці. Для цього необхідно підтвердити статус платника податків. Абонемент прив'язується до номера автомобіля, тож окремо запускати й завершувати паркувальну сесію щоразу не потрібно.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов зазначив, що новий функціонал є частиною розвитку цифрових паркувальних сервісів у столиці. Про це, зокрема, повідомляє TrueUA.

Нагадаємо, в Україні водіям дозволено паркувати автомобілі у дворах багатоквартирних будинків, однак для цього потрібно дотримуватися низки правил. За неправильну стоянку можна отримати штраф від 340 гривень, а в окремих випадках автомобіль можуть евакуювати.

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