Україна завершує підготовку до опалювального сезону 2026–2027 років: житловий фонд готовий майже на 80%, а школи, дитсадки та лікарні — понад ніж на 86%.

Комунальні тарифи в Житомирі нещодавно зросли на воду та каналізацію, а готова до зими має бути вся країна. Житловий фонд України на початок вересня підготовлений до опалювального сезону 2026–2027 років майже на 80%, а соціальні заклади — ще краще.

Про це повідомляє Новини.LIVE. Комунальні служби цьогоріч працюють під постійною загрозою обстрілів, тому головне завдання — не лише вчасно запустити тепло, а й швидко відновлювати теплопостачання у разі пошкодження інфраструктури.

Скільки будинків і котелень уже підготували

Із 144 тисяч житлових будинків, які планували підготувати до зими, роботи завершили більш ніж у 114 тисячах. Рівень готовності житлового сектору становить приблизно 79,2%.

У навчальних і медичних закладах показник вищий: до зими підготували понад 20,6 тисячі шкіл, дитячих садків та лікарень — це 86,5% від запланованого обсягу.

До опалювального сезону вже готові 14 194 котельні, тобто майже 83% від плану. Комунальники також підготували понад 13,3 тисячі кілометрів теплових мереж, близько 2,9 тисячі водопровідних насосних станцій і 8,3 тисячі свердловин.

Як регіони готуються до можливих обстрілів

Окремий напрям роботи — громади, які найбільше потерпають від російських атак. Вони створюють додаткові резерви палива, встановлюють резервні джерела електроживлення та формують аварійні бригади, що мають оперативно ремонтувати теплові й водопровідні мережі.

Паралельно готують дороги: до зимового періоду відремонтовано 8,6 мільйона квадратних метрів покриття, заготовлено понад 1,3 мільйона тонн піщано-сольової суміші та підготовлено 4 124 одиниці спеціальної техніки.

Що залишилося зробити до старту сезону

Попри високі показники, роботи тривають. Комунальні служби мають завершити підготовку об'єктів до початку опалювального сезону, щоб стабільно пройти зиму навіть за нових атак на критичну інфраструктуру.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога в Україні: хто та як зможе отримати 19 400 гривень на опалення.

Також Politeka повідомляла, 19 400 гривень на опалення виплатять у 14 громадах Запорізької області.