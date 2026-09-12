Домашня ковбаса зі свинячого фаршу готується за 25 хвилин і виходить напрочуд соковитою. Секрет — у вдалому наборі трав, які дають той самий «сніданковий» аромат.

Домашню ковбасу зі свинини та сала ми вже публікували — а домашня ковбаса зі свинячого фаршу готується ще швидше й простіше. Це соковита котлета з виразним «сніданковим» ароматом, яку легко обсмажити на сковороді.

Особливість цього рецепта — вдала суміш трав, яка робить смак домашньої ковбаси глибшим, ніж здається на перший погляд. Усе готується за пів години, а фарш можна зробити наперед і зберігати в холодильнику. Головний секрет — шавлія: саме вона дає той характерний аромат, як у класичних сніданкових ковбасках.

Інгредієнти для домашньої ковбаси

500 г свинячого фаршу (або яловичого);

½ ч. л. сушеної шавлії;

½ ч. л. сушеного чебрецю;

1 ч. л. цибулевого порошку (або часникового);

¾ ч. л. чорного перцю;

¾ ч. л. солі;

½ ч. л. цукру;

2 ст. л. олії для смаження.

Як приготувати домашню ковбасу: покроково

У мисці руками добре перемішайте фарш із шавлією, чебрецем, цибулевим порошком, перцем, сіллю та цукром. Вимішуйте ретельно, щоб спеції розподілилися рівномірно по всьому фаршу.

Сформуйте 4 товсті котлети-ковбаски (або 5 тонших). Робіть їх трохи більшими за бажаний розмір, адже під час смаження вони зменшаться.

У великій сковороді з антипригарним покриттям розігрійте олію на сильному вогні. Викладіть котлети-ковбаски, за потреби — партіями, і смажте перший бік 2–3 хвилини до рум'яної скоринки.

Переверніть і смажте другий бік, поки він не зарум'яниться і м'ясо не просмажиться. Готову домашню ковбасу зніміть зі сковороди.

Для цього рецепта найкраще підходить свинячий фарш — він соковитіший і ніжніший. Можна також узяти яловичий, курячий чи індичий: набір спецій однаково добре працює з будь-яким м'ясом.

Подавайте домашню ковбасу гарячою — у булочці з яйцем і сиром або просто з гарніром та овочами. Готові котлети можна зберігати в холодильнику до 4 днів і швидко розігрівати, а сирий фарш — заморозити про запас.

Раніше Politeka повідомляла, як приготувати домашню ковбасу без оболонки.

Також Politeka писала, як зробити домашню лікарську ковбасу.

Як повідомляла Politeka, домашня ковбаса може бути вдвічі дешевшою за магазинну.