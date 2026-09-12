Мінімальна пенсія за віком прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а його багаторічне замороження лишило частину пенсіонерів без доплати.

Пенсійні виплати в Україні залежать від кількох показників, і одним із ключових залишається прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Саме до нього прив'язана мінімальна пенсія за віком, а оскільки уряд уже кілька років не переглядає цю величину, частина пенсіонерів не отримала жодної автоматичної доплати.

Від 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 361 грн. Із того часу цифру не переглядали: у державних бюджетах на 2025 та 2026 роки прожитковий мінімум фактично заморожений. Для порівняння — загальний прожитковий мінімум тримається на рівні 2 920 грн, а для працездатних осіб він становить 3 028 грн. Про це пише The Page, пояснюючи, як ця величина впливає на реальні виплати.

Мінімальна пенсія за віком у розмірі 2 361 грн гарантується лише тим, хто має повний страховий стаж — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Якщо стажу бракує, пенсію рахують пропорційно: так, чоловік із 20 роками стажу замість потрібних 35 отримає близько 1 349 грн замість 2 361 грн. Тобто для людей із неповним стажем виплата може бути істотно нижчою за прожитковий мінімум.

Головна особливість у тому, що прожитковий мінімум працює як «підлога», а не як індексація. Доплату до рівня 2 361 грн отримують лише ті, чия розрахована пенсія виявилася нижчою за цей поріг. Якщо ж пенсія вже перевищує 2 361 грн, підвищення прожиткового мінімуму на неї не впливає — сума залишається незмінною.

У 2026 році механізм лишився без змін. Пенсіонери, які отримують мінімальні 2 361 грн, знову не побачили автоматичної доплати саме через заморожений прожитковий мінімум. Будь-яке збільшення може відбутися лише через окремий індексаційний механізм, який уряд переглядає щороку навесні, а не через прожитковий мінімум.

Що робити, якщо пенсія нижча за прожитковий мінімум

Насамперед перевірте страховий стаж в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua). Якщо до повного стажу не вистачає кількох років, доплату до прожиткового мінімуму можна отримати після його доповнення — наприклад, сплативши добровільні страхові внески або врахувавши періоди догляду за дитиною чи служби в армії. Заяву про перерахунок подають до найближчого сервісного центру ПФУ або онлайн через портал електронних послуг.

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