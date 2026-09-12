Минимальная пенсия по возрасту привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, а его многолетняя заморозка оставила часть пенсионеров без доплаты.

Пенсионные выплаты в Украине зависят от нескольких показателей, и одним из ключевых остается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Именно к нему привязана минимальная пенсия по возрасту, а поскольку правительство уже несколько лет не пересматривает эту величину, часть пенсионеров не получила никакой автоматической доплаты.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 361 грн. С того времени цифру не пересматривали: в государственных бюджетах на 2025 и 2026 годы прожиточный минимум фактически заморожен. Для сравнения — общий прожиточный минимум держится на уровне 2 920 грн, а для трудоспособных лиц он составляет 3 028 грн. Об этом пишет The Page, объясняя, как эта величина влияет на реальные выплаты.

Минимальная пенсия по возрасту в размере 2 361 грн гарантируется только тем, кто имеет полный страховой стаж — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Если стажа не хватает, пенсию считают пропорционально: так, мужчина с 20 годами стажа вместо нужных 35 получит около 1 349 грн вместо 2 361 грн. То есть для людей с неполным стажем выплата может быть существенно ниже прожиточного минимума.

Главная особенность в том, что прожиточный минимум работает как «пол», а не как индексация. Доплату до уровня 2 361 грн получают только те, чья рассчитанная пенсия оказалась ниже этого порога. Если же пенсия уже превышает 2 361 грн, повышение прожиточного минимума на нее не влияет — сумма остается неизменной.

В 2026 году механизм остался без изменений. Пенсионеры, получающие минимальные 2 361 грн, снова не увидели автоматической доплаты именно из-за замороженного прожиточного минимума. Любое увеличение может произойти только через отдельный индексационный механизм, который правительство пересматривает ежегодно весной, а не через прожиточный минимум.

Что делать, если пенсия ниже прожиточного минимума

Прежде всего проверьте страховой стаж в личном кабинете на портале Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua). Если до полного стажа не хватает нескольких лет, доплату до прожиточного минимума можно получить после его дополнения — например, уплатив добровольные страховые взносы или учтя периоды ухода за ребенком либо службы в армии. Заявление о перерасчете подают в ближайший сервисный центр ПФУ или онлайн через портал электронных услуг.

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