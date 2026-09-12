Куриное филе, запеченное в духовке, получается сочным и нежным без маринования и отбивания — весь секрет в правильной температуре и нескольких простых хитростях.

Рецепт сочных куриных бедер в духовке мы уже публиковали — а куриное филе требует совсем другого подхода, чтобы не выйти сухим. Запеченное куриное филе по этому рецепту получается сочным, нежным и ароматным, а на подготовку уходит всего 5 минут.

Ингредиенты для куриного филе

куриное филе без кожи и костей — 900 г (примерно 3 крупные грудки);

оливковое масло или масло авокадо — 1 столовая ложка;

копченая паприка — 1 чайная ложка;

чесночный порошок — 1 чайная ложка;

орегано — 1 чайная ложка;

соль — ½ чайной ложки;

черный молотый перец — по вкусу.

Как приготовить куриное филе: пошагово

Разогрейте духовку до 230 °C и возьмите среднюю форму для запекания.

Выложите куриное филе в форму, полейте маслом, посыпьте копченой паприкой, чесночным порошком, орегано, солью и перцем. Отдельно смесь готовить не нужно — все можно добавить прямо в форму.

С помощью щипцов или рук перемешайте филе, чтобы специи равномерно покрыли мясо со всех сторон, затем разложите грудки в один слой.

Запекайте при 230 °C. Для филе толщиной менее 5 см нужно около 25 минут, для более толстого — 30–35 минут. Готовность проверяйте кухонным термометром: в самой толстой части он должен показать 66 °C.

Достаньте куриное филе из духовки, накройте фольгой или силиконовой крышкой и оставьте на 10 минут, чтобы соки равномерно распределились. Благодаря остаточному теплу мясо доготовится до безопасных 74 °C. Нарезайте поперек волокон и подавайте.

Подавайте запеченное куриное филе с рисом, картофельным пюре, овощами или салатом. Остатки храните в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней, а нарезанное мясо можно заморозить на срок до 3 месяцев. Разогревать лучше на сковороде под крышкой с небольшим количеством воды или бульона, чтобы филе не пересохло.

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