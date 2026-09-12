Рецепт соковитих курячих стегон у духовці ми вже публікували — а куряче філе потребує зовсім іншого підходу, щоб не вийти сухим. Запечене куряче філе за цим рецептом виходить соковитим, ніжним і ароматним, а на підготовку йде всього 5 хвилин.
Інгредієнти для курячого філе
- куряче філе без шкіри та кісток — 900 г (приблизно 3 великі грудки);
- оливкова олія або олія авокадо — 1 столова ложка;
- копчена паприка — 1 чайна ложка;
- часниковий порошок — 1 чайна ложка;
- орегано — 1 чайна ложка;
- сіль — ½ чайної ложки;
- чорний мелений перець — на смак.
Як приготувати куряче філе: покроково
Розігрійте духовку до 230 °C і візьміть середню форму для запікання.
Викладіть куряче філе у форму, полийте олією, посипте копченою паприкою, часниковим порошком, орегано, сіллю та перцем. Окремо суміш готувати не потрібно — все можна додати прямо у форму.
За допомогою щипців або рук перемішайте філе, щоб спеції рівномірно вкрили м'ясо з усіх боків, потім розкладіть грудки в один шар.
Запікайте при 230 °C. Для філе товщиною менше ніж 5 см потрібно близько 25 хвилин, для товстішого — 30–35 хвилин. Готовність перевіряйте кухонним термометром: у найтовщій частині він має показати 66 °C.
Дістаньте куряче філе з духовки, накрийте фольгою або силіконовою кришкою й залиште на 10 хвилин, щоб соки рівномірно розподілилися. Завдяки залишковому теплу м'ясо доготується до безпечних 74 °C. Нарізайте поперек волокон і подавайте.
Подавайте запечене куряче філе з рисом, картопляним пюре, овочами або салатом. Залишки зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів, а нарізане м'ясо можна заморозити на строк до 3 місяців. Розігрівати краще на сковороді під кришкою з невеликою кількістю води чи бульйону, щоб філе не пересохло.
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