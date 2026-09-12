Куряче філе, запечене в духовці, виходить соковитим і ніжним без маринування та відбивання — весь секрет у правильній температурі й кількох простих хитрощах.

Рецепт соковитих курячих стегон у духовці ми вже публікували — а куряче філе потребує зовсім іншого підходу, щоб не вийти сухим. Запечене куряче філе за цим рецептом виходить соковитим, ніжним і ароматним, а на підготовку йде всього 5 хвилин.

Інгредієнти для курячого філе

куряче філе без шкіри та кісток — 900 г (приблизно 3 великі грудки);

оливкова олія або олія авокадо — 1 столова ложка;

копчена паприка — 1 чайна ложка;

часниковий порошок — 1 чайна ложка;

орегано — 1 чайна ложка;

сіль — ½ чайної ложки;

чорний мелений перець — на смак.

Як приготувати куряче філе: покроково

Розігрійте духовку до 230 °C і візьміть середню форму для запікання.

Викладіть куряче філе у форму, полийте олією, посипте копченою паприкою, часниковим порошком, орегано, сіллю та перцем. Окремо суміш готувати не потрібно — все можна додати прямо у форму.

За допомогою щипців або рук перемішайте філе, щоб спеції рівномірно вкрили м'ясо з усіх боків, потім розкладіть грудки в один шар.

Запікайте при 230 °C. Для філе товщиною менше ніж 5 см потрібно близько 25 хвилин, для товстішого — 30–35 хвилин. Готовність перевіряйте кухонним термометром: у найтовщій частині він має показати 66 °C.

Дістаньте куряче філе з духовки, накрийте фольгою або силіконовою кришкою й залиште на 10 хвилин, щоб соки рівномірно розподілилися. Завдяки залишковому теплу м'ясо доготується до безпечних 74 °C. Нарізайте поперек волокон і подавайте.

Подавайте запечене куряче філе з рисом, картопляним пюре, овочами або салатом. Залишки зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів, а нарізане м'ясо можна заморозити на строк до 3 місяців. Розігрівати краще на сковороді під кришкою з невеликою кількістю води чи бульйону, щоб філе не пересохло.

Раніше Politeka повідомляла, як приготувати курку у вершковому соусі, як у ресторані.

Також Politeka писала, як приготувати запечену курку для святкового столу.

Як повідомляла Politeka, соковиту курку можна приготувати в кефірному маринаді.