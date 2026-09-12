З 28 серпня 2026 року в Україні діє новий механізм фінансування пенсійних виплат за судовими рішеннями. Перемога пенсіонера в суді більше не означає, що всю присуджену суму виплатять одразу.

Пенсійні виплати в Україні за судовими рішеннями з 28 серпня 2026 року фінансуються за новим механізмом. Тепер перемога пенсіонера в суді у спорі з Пенсійним фондом не означає, що всю присуджену суму виплатять одразу.

Новий порядок затвердив Кабінет Міністрів постановою №1046 від 19 серпня 2026 року. Він стосується виплати пенсій, перерахованих на виконання судових рішень, а також погашення заборгованості за рішеннями, що охоплюють попередні періоди. Про це повідомляє Соцпортал.

Що змінилося з 28 серпня

Перерахованою пенсією за рішенням суду вважається ситуація, коли суд зобов'язав ПФУ провести перерахунок, після чого фонд визначив новий розмір виплати. Якщо між попередньою та новою сумою виникла різниця, її мають виплатити пенсіонеру.

Окремо йдеться про ретроспективні судові рішення. Це випадки, коли Пенсійний фонд має нарахувати, перерахувати або виплатити пенсію, доплати чи надбавки за період до того, як рішення суду набрало законної сили.

Чому всю суму можуть не виплатити одразу

Постанова передбачає пропорційний розподіл коштів між пенсіонерами, яких внесли до відповідного переліку. Виплати здійснюватимуть лише в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на цей напрям.

Пропорційний розподіл не означає, що всі отримають однакову суму. Розмір виплати залежить від того, скільки коштів належить конкретній людині та який обсяг фінансування є доступним. Тому навіть якщо суд визнав право пенсіонера на певну суму заборгованості, це не гарантує її виплати одним платежем.

Яка гарантія є для тих, кому суд призначив пенсію

Для судових рішень, якими ПФУ зобов'язали саме призначити пенсію, передбачена окрема гарантія. Під час розподілу коштів має враховуватися, що щомісячний розмір пенсії, призначеної на виконання рішення суду, не може бути меншим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень.

Які виплати не підпадають під новий порядок

Новий механізм має винятки. Він не поширюється на окремі виплати, що здійснюються за іншими процедурами, а також на судові рішення, які згідно зі статтею 371 Кодексу адміністративного судочинства України підлягають негайному виконанню. Тому конкретний порядок отримання коштів залежить від змісту судового рішення та виду виплати.

Що робити пенсіонеру після перемоги в суді

Після того як рішення набрало законної сили, не варто просто чекати на зарахування коштів. Насамперед потрібно перевірити, як саме Пенсійний фонд виконує рішення суду. Варто з'ясувати:

чи отримав ПФУ рішення суду та чи набрало воно законної сили;

чи виконав фонд визначений судом обов'язок і яку суму нарахували;

чи відображена ця сума в електронній пенсійній справі;

чи включили пенсіонера до відповідного переліку на фінансування;

чи передбачені бюджетні кошти на відповідну виплату.

З'ясувати ці питання можна через сервісні центри Пенсійного фонду або в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ. Якщо виплата не відображена або вас не включили до переліку, варто подати письмове звернення до територіального органу фонду.

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