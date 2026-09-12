Салат з буряка — проста й смачна страва з вареного буряка, червоної цибулі та ніжної майонезної заправки. Готується без духовки й підходить і як гарнір, і як самостійна закуска.

Рецепт ідеального салата «Шуба» ми вже публікували — а салат з буряка готується ще простіше: не потрібно викладати шари й чекати, поки вони просочаться. Достатньо відварити буряк, нарізати його соломкою та заправити ніжною сумішшю з майонезу й оцту. Виходить солодкувато-вершковий смак, який подобається і дорослим, і дітям.

Головна відмінність цього рецепта — у заправці. Тут є і оцет, і трохи цукру, і майонез, тому салат виходить не сухим, а соковитим і ніжним. Буряк попередньо відварюють у шкірці, тож він зберігає колір і природну солодкість.

Інгредієнти для салату з буряка

4 середніх або великих буряки (форма не важлива);

1 невелика червона цибуля (приблизно ¼ склянки дрібно нарізаної);

3–4 столові ложки майонезу (до смаку);

¼ чайної ложки солі;

½ чайної ложки цукру;

1 столова ложка оцту.

Як приготувати салат з буряка: покроково

Крок 1. Відваріть буряк. Покладіть буряки у каструлю з водою прямо в шкірці й варіть близько 1 години, поки вони не будуть легко проколюватися виделкою. Молоді або невеликі буряки можуть зваритися за 45 хвилин, а старі та великі — потребуватимуть більше часу. Готовий буряк остудіть у холодній воді або за кімнатної температури, після чого зніміть шкірку.

Крок 2. Очищений буряк наріжте соломкою. Найзручніше це зробити за допомогою мандоліни або звичайного ножа. Щоб буряк не фарбував руки, працюйте в кухонних рукавичках.

Крок 3. Перекладіть нарізаний буряк у велику миску й додайте дрібно нарізану червону цибулю.

Крок 4. Додайте ¼ чайної ложки солі, ½ чайної ложки цукру, 1 столову ложку оцту та 3–4 столові ложки майонезу. Добре перемішайте.

Салат з буряка готовий одразу після перемішування. За бажанням його можна посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею чи кропом — так страва виглядатиме яскравіше.

Зберігати салат краще в холодильнику, але заправляти його бажано перед подачею. Відварений буряк можна приготувати заздалегідь і тримати в холодильнику 2–3 дні.

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