Украина завершает подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов: жилой фонд готов почти на 80%, а школы, детсады и больницы — более чем на 86%.

Коммунальные тарифы в Житомире недавно выросли на воду и канализацию, а готовой к зиме должна быть вся страна. Жилой фонд Украины на начало сентября подготовлен к отопительному сезону 2026–2027 годов почти на 80%, а социальные учреждения — ещё лучше.

Об этом сообщает Новини.LIVE. Коммунальные службы в этом году работают под постоянной угрозой обстрелов, поэтому главная задача — не только вовремя запустить тепло, но и быстро восстанавливать теплоснабжение при повреждении инфраструктуры.

Сколько домов и котельных уже подготовили

Из 144 тысяч жилых домов, которые планировали подготовить к зиме, работы завершили более чем в 114 тысячах. Уровень готовности жилого сектора составляет примерно 79,2%.

В учебных и медицинских заведениях показатель выше: к зиме подготовили более 20,6 тысячи школ, детских садов и больниц — это 86,5% от запланированного объёма.

К отопительному сезону уже готовы 14 194 котельные, то есть почти 83% от плана. Коммунальщики также подготовили более 13,3 тысячи километров тепловых сетей, около 2,9 тысячи водопроводных насосных станций и 8,3 тысячи скважин.

Как регионы готовятся к возможным обстрелам

Отдельное направление — общины, которые больше всего страдают от российских атак. Они создают дополнительные резервы топлива, устанавливают резервные источники электроснабжения и формируют аварийные бригады, которые должны оперативно ремонтировать тепловые и водопроводные сети.

Параллельно готовят дороги: к зимнему периоду отремонтировано 8,6 миллиона квадратных метров покрытия, заготовлено более 1,3 миллиона тонн песко-соляной смеси и подготовлено 4 124 единицы специальной техники.

Что осталось сделать до старта сезона

Несмотря на высокие показатели, работы продолжаются. Коммунальные службы должны завершить подготовку объектов до начала отопительного сезона, чтобы стабильно пройти зиму даже при новых атаках на критическую инфраструктуру.

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