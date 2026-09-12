Госпродпотребслужба проверила качество бесплатных обедов для школьников в более чем 500 учебных заведениях Украины. Почти в 300 школах — примерно половине — инспекторы обнаружили отдельные недостатки.

Школьное питание в Украине снова оказалось в центре внимания: Госпродпотребслужба провела массовую проверку качества бесплатных обедов для школьников и почти в половине заведений обнаружила нарушения.

Как сообщает Украинская правда, проверки стартовали по всей стране. Всего специалисты ведомства оценили организацию питания в более чем 500 школах.

Почти в 300 заведениях — это около половины из проверенных — инспекторы зафиксировали «отдельные недостатки». Речь идет о несоблюдении требований к безопасности и качеству еды, которой кормят детей.

Что именно проверяют инспекторы

Во время таких ревизий специалисты Госпродпотребслужбы оценивают санитарное состояние пищеблоков, условия хранения и приготовления продуктов, соблюдение технологии приготовления блюд, а также сроки годности сырья.

Отдельно сверяют, соответствует ли фактическое меню утвержденному, соблюдаются ли нормы питания и в каких условиях дети получают готовые блюда. Не обходят вниманием и личную гигиену работников пищеблоков.

При необходимости специалисты отбирают образцы готовых блюд, продуктов и воды, а также смывы с поверхностей. Все это передают на лабораторные исследования, чтобы проверить безопасность еды и соблюдение санитарных требований.

Масштабную проверку запустили после поручения премьер-министра Сергея Корецкого. Он обязал Госпродпотребслужбу вместе с Минобразования, Минэкономики и Минагрополитики проверить на местах, как организовано питание учащихся 1–11 классов.

Куда сообщать о нарушениях

Родители и работники школ могут самостоятельно сообщить о проблемах с питанием. Обращения принимают Главные управления Госпродпотребслужбы в областях — лично, по телефону или электронной почте.

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