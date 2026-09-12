Дрова до зими подорожчали на 15%, тож сезон опалення приватного будинку може обійтися до 20 тис грн — і це на тлі подорожчання житла по всій країні.

Ціни на купівлю та оренду житла в Україні зростають напередодні зими — і переїзд у село дедалі частіше розглядають як альтернативу міській квартирі. Однак сама купівля будинку — лише частина витрат: дрова, опалення, резервне живлення та ремонт можуть суттєво збільшити бюджет.

Як підрахувало РБК-Україна, на тлі підготовки до зими та ризиків відключень інтерес українців до приватного житла за містом помітно зріс. Керівниця зовнішніх комунікацій та партнерств ЛУН Альона Бабко пояснює: запити на пошук таких будинків почали зростати ще на початку 2026 року і досі тримаються на високому рівні. Цьогоріч пік інтересу припав не на серпень, як зазвичай, а на січень-лютий — через запит на більшу приватність та автономність житла.

Ціни на приватні будинки зростають майже по всій країні. За останній рік найбільше нерухомість подорожчала у Рівненській області — на 36%, у Чернівецькій та Одеській — на 35%. Серед обласних центрів найдешевші квадратні метри фіксують у Миколаєві (425 доларів за кв. м), Запоріжжі (440) та Чернігові (455). Для порівняння: медіанна вартість цілого приватного будинку у Чернігові наприкінці квітня становила близько 28,8 тис доларів, а у Києві та Львові — близько 220 тис доларів.

Найбюджетніші варіанти шукають на платформі OLX — там будинки в селах продають за 3–10 тис доларів, причому продавці часто готові торгуватися. Однак дешеве сільське житло зазвичай потребує додаткових вкладень у ремонт і облаштування, а також витрат на опалення.

У скільки обійдеться опалення дровами

Через посилені атаки на енергосистему все більше власників розглядають опалення приватного будинку дровами. За даними ДП "Ліси України", у 2026 році реалізація паливних дров для населення очікувано вийде на рекордні 2,9–3 млн куб. м. Станом на початок вересня середня ціна одного кубометра дров'яної деревини непромислового використання становила 1252 грн з ПДВ.

Порівняно з минулим опалювальним сезоном дрова подорожчали в середньому на 12–15% — через зростання вартості паливно-мастильних матеріалів та послуг із лісозаготівлі. Найнижчі ціни тримаються у ресурсних регіонах — на Поліссі, у Карпатах, на Чернігівщині та Сумщині: від 900 до 1400 грн за кубометр залежно від породи. У менш лісистих областях (Схід, Південь, Кіровоградщина) ціни вищі — від 1000 грн за м'яколистяні породи до 1700 грн за дрова твердих порід.

Найбільший попит мають дрова твердолистяних порід — дуб, граб, ясен, бук, клен: вони мають найбільшу теплотворну здатність, довго горять і дають найбільше жару. Для опалення будинку протягом сезону потрібно від 5 до 12 куб. м дров залежно від площі помешкання, породи та вологості деревини. Тож за середньою ціною 1252 грн сезон опалення коштуватиме приблизно 6,3–15 тис грн, а якщо купувати тверді породи за 1700 грн за куб, 12 куб. м обійдуться вже близько 20,4 тис грн — без урахування доставки та коління дров.

Що ще врахувати для автономності

Крім опалення, перед переїздом у село варто подбати про резервне живлення. Найпростіший варіант — генератор, потужність якого підбирають під прилади, які планують підключати одночасно. Для базових потреб — роботи котла, насоса, освітлення та заряджання техніки — достатньо близько 3 кВт. Бюджетні бензинові генератори такої потужності коштують від 9–10 тис грн, а інверторні моделі стартують від 15–20 тис грн.

Окреме питання — вода. Якщо будинок має свердловину або насосну станцію, під час відключень електрики подача води може припинитися, тож це теж треба враховувати при виборі джерела живлення. Перед переїздом варто перевірити стан даху, вікон, дверей та системи опалення: втрати тепла у старому будинку можуть суттєво збільшити витрати на обігрів.

Як рахувати бюджет на зиму в селі

Перед переїздом варто рахувати не лише вартість самого будинку, а й витрати на його підготовку до зими. У мінімальний чек закладайте 5–12 куб. м дров (6,3–20,4 тис грн залежно від породи), генератор від 9–10 тис грн, а також можливий ремонт даху, вікон та системи опалення. Дешеві сільські будинки за 3–10 тис доларів можуть вимагати зіставних вкладень лише на те, щоб узимку в них було тепло.

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