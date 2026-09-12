Дрова к зиме подорожали на 15%, поэтому сезон отопления частного дома может обойтись до 20 тыс грн — и это на фоне подорожания жилья по всей стране.

Цены на покупку и аренду жилья в Украине растут в преддверии зимы — и переезд в село всё чаще рассматривают как альтернативу городской квартире. Однако сама покупка дома — лишь часть расходов: дрова, отопление, резервное питание и ремонт могут существенно увеличить бюджет.

Как подсчитало РБК-Украина, на фоне подготовки к зиме и рисков отключений интерес украинцев к частному жилью за городом заметно вырос. Руководительница внешних коммуникаций и партнёрств ЛУН Алёна Бабко поясняет: запросы на поиск таких домов начали расти ещё в начале 2026 года и до сих пор держатся на высоком уровне. В этом году пик интереса пришёлся не на август, как обычно, а на январь-февраль — из-за запроса на большую приватность и автономность жилья.

Цены на частные дома растут почти по всей стране. За последний год больше всего недвижимость подорожала в Ровненской области — на 36%, в Черновицкой и Одесской — на 35%. Среди областных центров самые дешёвые квадратные метры фиксируют в Николаеве (425 долларов за кв. м), Запорожье (440) и Чернигове (455). Для сравнения: медианная стоимость целого частного дома в Чернигове в конце апреля составляла около 28,8 тыс. долларов, а в Киеве и Львове — около 220 тыс. долларов.

Самые бюджетные варианты ищут на платформе OLX — там дома в сёлах продают за 3–10 тыс. долларов, причём продавцы часто готовы торговаться. Однако дешёвое сельское жильё обычно требует дополнительных вложений в ремонт и обустройство, а также расходов на отопление.

Во сколько обойдётся отопление дровами

Из-за усиленных атак на энергосистему всё больше владельцев рассматривают отопление частного дома дровами. По данным ГП "Леса Украины", в 2026 году реализация топливных дров для населения ожидаемо выйдет на рекордные 2,9–3 млн куб. м. По состоянию на начало сентября средняя цена одного кубометра дровяной древесины непромышленного использования составляла 1252 грн с НДС.

По сравнению с прошлым отопительным сезоном дрова подорожали в среднем на 12–15% — из-за роста стоимости горюче-смазочных материалов и услуг по лесозаготовке. Самые низкие цены держатся в ресурсных регионах — на Полесье, в Карпатах, на Черниговщине и Сумщине: от 900 до 1400 грн за кубометр в зависимости от породы. В менее лесистых областях (Восток, Юг, Кировоградщина) цены выше — от 1000 грн за мягколиственные породы до 1700 грн за дрова твёрдых пород.

Наибольшим спросом пользуются дрова твердолиственных пород — дуб, граб, ясень, бук, клён: у них наибольшая теплотворная способность, они долго горят и дают больше всего жара. Для отопления дома в течение сезона нужно от 5 до 12 куб. м дров в зависимости от площади помещения, породы и влажности древесины. Поэтому по средней цене 1252 грн сезон отопления обойдётся примерно в 6,3–15 тыс. грн, а если покупать твёрдые породы по 1700 грн за куб, 12 куб. м будут стоить уже около 20,4 тыс. грн — без учёта доставки и колки дров.

Что ещё учесть для автономности

Кроме отопления, перед переездом в село стоит позаботиться о резервном питании. Самый простой вариант — генератор, мощность которого подбирают под приборы, которые планируют подключать одновременно. Для базовых потребностей — работы котла, насоса, освещения и зарядки техники — достаточно около 3 кВт. Бюджетные бензиновые генераторы такой мощности стоят от 9–10 тыс. грн, а инверторные модели стартуют от 15–20 тыс. грн.

Отдельный вопрос — вода. Если дом имеет скважину или насосную станцию, во время отключений электричества подача воды может прекратиться, поэтому это тоже нужно учитывать при выборе источника питания. Перед переездом стоит проверить состояние крыши, окон, дверей и системы отопления: потери тепла в старом доме могут существенно увеличить расходы на обогрев.

Как считать бюджет на зиму в селе

Перед переездом стоит считать не только стоимость самого дома, но и расходы на его подготовку к зиме. В минимальный чек закладывайте 5–12 куб. м дров (6,3–20,4 тыс. грн в зависимости от породы), генератор от 9–10 тыс. грн, а также возможный ремонт крыши, окон и системы отопления. Дешёвые сельские дома за 3–10 тыс. долларов могут потребовать сопоставимых вложений лишь на то, чтобы зимой в них было тепло.

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