Государственный банк запустил бонусную программу для владельцев пенсионных карт: до нового года можно получить электронный сертификат на 300 гривен для покупок в сети «АТБ».

Пенсионные выплаты в Ощадбанке для пожилых клиентов дополнили бонусной программой — государственный банк до нового года будет начислять владельцам пенсионных карт электронные сертификаты номиналом 300 гривен на покупки в сети «АТБ».

Получить вознаграждение могут пенсионеры, которые впервые оформили пенсионную карту в Ощадбанке или перевели сюда выплату пенсии из другого банка. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию госбанка.

Кому Ощадбанк начислит бонусные сертификаты

Денежное поощрение предусмотрено в двух случаях: первое оформление пенсионной карты или перевод начисления пенсии из другого финучреждения в Ощадбанк. При этом участник акции должен соответствовать нескольким формальным требованиям.

Речь идет о дееспособных гражданах, имеющих идентификационный код (РНОКПП), достигших 18-летнего возраста и пользующихся банковской платежной картой для выплаты пенсии. В программе участвуют только карты международной платежной системы Mastercard, выпущенные Ощадбанком.

В перечень входят шесть типов карт: Standard Mastercard, MC Debit Standard, MC World, MC Debit World, MC Platinum и MC World Elite.

Сколько сертификатов выдадут и до какого срока

За выполнение условий клиенту предоставят электронный сертификат номиналом 300 грн — его можно обменять на товары в сети магазинов «АТБ». Всего за весь период акции предусмотрено не более 25 200 таких сертификатов.

Программа продлится до нового года и имеет несколько этапов: до конца сентября, октября, ноября и декабря, а финальный этап завершится в конце января. Сертификаты действуют на продукты и товары, кроме алкогольных напитков и табачных изделий.

Как получить сертификат на 300 грн

Чтобы получить вознаграждение на покупки, нужно выполнить два шага:

оформить пенсионную карту Mastercard в Ощадбанке или перевести выплату пенсии в этот банк;

получить первое зачисление пенсии на карту до конца января следующего года.

После этого владельцу карты гарантированно начислят электронный сертификат. Акция не распространяется на оккупированные территории, территории в окружении (блокаде) или там, где продолжаются или угрожают боевые действия.

Напомним, осенью для владельцев пенсионных карт Ощадбанка также действуют льготы: в частности, отсутствие отдельных комиссий, а открытие депозита по карте предусматривает доход в размере 3–6% годовых.

Ранее Politeka сообщала, «Ощадбанк» блокирует карты: какие документы помогут вернуть доступ к деньгам.

Также Politeka сообщала, пенсионеры получили разные надбавки после индексации: в ПФУ рассказали, от чего зависит сумма.