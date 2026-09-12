Державний банк запустив бонусну програму для власників пенсійних карток: до нового року можна отримати електронний сертифікат на 300 гривень для покупок у мережі «АТБ».

Пенсійні виплати в Ощадбанку для літніх клієнтів доповнили бонусною програмою — державний банк до нового року нараховуватиме власникам пенсійних карток електронні сертифікати номіналом 300 гривень на покупки в мережі «АТБ».

Отримати винагороду можуть пенсіонери, які вперше оформили пенсійну картку в Ощадбанку або перевели сюди виплату пенсії з іншого банку. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію держбанку.

Кому Ощадбанк нарахує бонусні сертифікати

Грошове заохочення передбачено у двох випадках: перше оформлення пенсійної картки або переведення нарахування пенсії з іншої фінустанови в Ощадбанк. При цьому учасник акції має відповідати кільком формальним вимогам.

Йдеться про дієздатних громадян, які мають ідентифікаційний код (РНОКПП), досягли 18-річного віку та користуються банківською платіжною карткою для виплати пенсії. У програмі беруть участь лише картки міжнародної платіжної системи Mastercard, випущені Ощадбанком.

До переліку входять шість типів карток: Standard Mastercard, MC Debit Standard, MC World, MC Debit World, MC Platinum та MC World Elite.

Скільки сертифікатів видадуть і до якого часу

За виконання умов клієнту нададуть електронний сертифікат номіналом 300 грн — його можна обміняти на товари в мережі магазинів «АТБ». Загалом за весь період акції передбачено не більш як 25 200 таких сертифікатів.

Програма триватиме до нового року й має кілька етапів: до кінця вересня, жовтня, листопада та грудня, а фінальний етап завершиться наприкінці січня. Сертифікати діють на продукти й товари, крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Як отримати сертифікат на 300 грн

Щоб отримати винагороду на покупки, потрібно виконати два кроки:

оформити пенсійну картку Mastercard в Ощадбанку або перевести виплату пенсії в цей банк;

отримати перше зарахування пенсії на картку до кінця січня наступного року.

Після цього власнику картки гарантовано нарахують електронний сертифікат. Акція не поширюється на окуповані території, території в оточенні (блокаді) або там, де тривають чи загрожують бойові дії.

Нагадаємо, восени для власників пенсійних карток Ощадбанку також діють пільги: зокрема відсутність окремих комісій, а відкриття депозиту за карткою передбачає дохід у розмірі 3–6% річних.

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