Запеканка из картофеля — это нежное, сытное блюдо из тонких слоев картофеля в сливочно-сырном соусе, которое запекают до золотистой корочки. Этот рецепт проще, чем кажется: главное — правильно приготовить соус и тонко нарезать картофель.

Рецепт картофельно-сырного супа мы уже публиковали — а запеканка из картофеля готовится совсем иначе: картофель здесь не варят в бульоне, а тонко нарезают кружочками и запекают в нежном сливочно-сырном соусе до золотистой корочки. Получается сытное, ароматное блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для праздничного стола, и для обычного семейного ужина.

Ингредиенты для запеканки из картофеля

5 ст. л. сливочного масла (разделить: 1 ст. л. для смазывания формы, остальное — для соуса)

¼ стакана муки (примерно 30 г)

2½ стакана молока (примерно 600 мл)

½ стакана жирных сливок (примерно 120 мл)

1¼ ч. л. мелкой морской соли (или по вкусу)

¼ ч. л. свежемолотого черного перца

1 ч. л. лукового порошка

½ ч. л. чесночного порошка

200 г тертого сыра грюйер (или белого чеддера), разделить

1,4 кг картофеля (желтого, например «Юкон Голд», или другого крахмалистого)

зеленый лук — для подачи (по желанию)

Как приготовить запеканку из картофеля: пошагово

Разогрейте духовку до 175 °C. Форму для запекания (примерно 3 л) смажьте 1 ст. л. сливочного масла.

В большой кастрюле или сотейнике на среднем огне растопите 4 ст. л. сливочного масла. Добавьте муку и взбивайте венчиком около 2 минут, чтобы убрать мучной привкус.

Постепенно, не переставая взбивать, влейте молоко, а затем сливки. Добавьте соль, перец, луковый и чесночный порошок и продолжайте помешивать, пока соус не загустеет. При необходимости добавьте еще приправ по вкусу.

Снимите кастрюлю с огня и вмешайте половину тертого сыра, пока он не расплавится.

Картофель при желании очистите и нарежьте тонкими кружочками толщиной около 3 мм. Быстрее всего это сделать в кухонном комбайне или на мандолине.

Добавьте картофель в сырный соус и хорошо перемешайте, чтобы каждый ломтик был покрыт соусом. Выложите ровным слоем в подготовленную форму и посыпьте сверху оставшимся тертым сыром.

Накройте форму фольгой и запекайте 60 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–30 минут, пока верх не станет золотистым, а картофель мягким (легко протыкается вилкой). В конце можно на 1–2 минуты включить гриль, но внимательно следите, чтобы сыр не подгорел.

Дайте блюду отдохнуть 15 минут перед подачей. По желанию посыпьте зеленым луком и свежемолотым перцем.

Подавайте запеканку из картофеля теплой — она отлично сочетается с запеченным мясом, индейкой или курицей и свежим салатом. Готовое блюдо можно хранить в холодильнике до 4–5 дней или заморозить до 2 месяцев, а перед подачей разогреть в форме под фольгой при 175 °C около 25 минут.

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