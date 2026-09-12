Рецепт картофельно-сырного супа мы уже публиковали — а запеканка из картофеля готовится совсем иначе: картофель здесь не варят в бульоне, а тонко нарезают кружочками и запекают в нежном сливочно-сырном соусе до золотистой корочки. Получается сытное, ароматное блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для праздничного стола, и для обычного семейного ужина.
Ингредиенты для запеканки из картофеля
- 5 ст. л. сливочного масла (разделить: 1 ст. л. для смазывания формы, остальное — для соуса)
- ¼ стакана муки (примерно 30 г)
- 2½ стакана молока (примерно 600 мл)
- ½ стакана жирных сливок (примерно 120 мл)
- 1¼ ч. л. мелкой морской соли (или по вкусу)
- ¼ ч. л. свежемолотого черного перца
- 1 ч. л. лукового порошка
- ½ ч. л. чесночного порошка
- 200 г тертого сыра грюйер (или белого чеддера), разделить
- 1,4 кг картофеля (желтого, например «Юкон Голд», или другого крахмалистого)
- зеленый лук — для подачи (по желанию)
Как приготовить запеканку из картофеля: пошагово
Разогрейте духовку до 175 °C. Форму для запекания (примерно 3 л) смажьте 1 ст. л. сливочного масла.
В большой кастрюле или сотейнике на среднем огне растопите 4 ст. л. сливочного масла. Добавьте муку и взбивайте венчиком около 2 минут, чтобы убрать мучной привкус.
Постепенно, не переставая взбивать, влейте молоко, а затем сливки. Добавьте соль, перец, луковый и чесночный порошок и продолжайте помешивать, пока соус не загустеет. При необходимости добавьте еще приправ по вкусу.
Снимите кастрюлю с огня и вмешайте половину тертого сыра, пока он не расплавится.
Картофель при желании очистите и нарежьте тонкими кружочками толщиной около 3 мм. Быстрее всего это сделать в кухонном комбайне или на мандолине.
Добавьте картофель в сырный соус и хорошо перемешайте, чтобы каждый ломтик был покрыт соусом. Выложите ровным слоем в подготовленную форму и посыпьте сверху оставшимся тертым сыром.
Накройте форму фольгой и запекайте 60 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–30 минут, пока верх не станет золотистым, а картофель мягким (легко протыкается вилкой). В конце можно на 1–2 минуты включить гриль, но внимательно следите, чтобы сыр не подгорел.
Дайте блюду отдохнуть 15 минут перед подачей. По желанию посыпьте зеленым луком и свежемолотым перцем.
Подавайте запеканку из картофеля теплой — она отлично сочетается с запеченным мясом, индейкой или курицей и свежим салатом. Готовое блюдо можно хранить в холодильнике до 4–5 дней или заморозить до 2 месяцев, а перед подачей разогреть в форме под фольгой при 175 °C около 25 минут.
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