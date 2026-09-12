Запіканка з картоплі — це ніжна, ситна страва з тонких шарів картоплі у вершково-сирному соусі, яку запікають до золотистої скоринки. Цей рецепт простіший, ніж здається: головне — правильно приготувати соус і тонко нарізати картоплю.

Рецепт картопляно-сирного супу ми вже публікували — а запіканка з картоплі готується зовсім інакше: картоплю тут не варять у бульйоні, а тонко нарізають кружальцями і запікають у ніжному вершково-сирному соусі до золотистої скоринки. Виходить ситна, ароматна страва, яка однаково добре пасує і до святкового столу, і до звичайної сімейної вечері.

Інгредієнти для запіканки з картоплі

5 ст. л. вершкового масла (розділити: 1 ст. л. для змащування форми, решта — для соусу)

¼ склянки борошна (приблизно 30 г)

2½ склянки молока (приблизно 600 мл)

½ склянки жирних вершків (приблизно 120 мл)

1¼ ч. л. дрібної морської солі (або до смаку)

¼ ч. л. свіжомеленого чорного перцю

1 ч. л. цибулевого порошку

½ ч. л. часникового порошку

200 г натертого сиру грюєр (або білого чеддера), розділити

1,4 кг картоплі (жовтої, наприклад «Юкон Голд», або іншої крохмалистої)

зелена цибуля — для подачі (за бажанням)

Як приготувати запіканку з картоплі: покроково

Розігрійте духовку до 175 °C. Форму для запікання (приблизно 3 л) змастіть 1 ст. л. вершкового масла.

У великій каструлі або казанку на середньому вогні розтопіть 4 ст. л. вершкового масла. Додайте борошно і збивайте віночком близько 2 хвилин, щоб прибрати борошняний присмак.

Поступово, не перестаючи збивати, влийте молоко, а потім вершки. Додайте сіль, перець, цибулевий і часниковий порошок та продовжуйте помішувати, поки соус не загусне. За потреби додайте ще приправ до смаку.

Зніміть каструлю з вогню і вмішайте половину натертого сиру, поки він не розплавиться.

Картоплю за бажанням почистіть і наріжте тонкими кружальцями завтовшки близько 3 мм. Найшвидше це зробити в кухонному комбайні або на мандоліні.

Додайте картоплю в сирний соус і добре перемішайте, щоб кожна скибочка була вкрита соусом. Викладіть рівним шаром у підготовлену форму і посипте зверху рештою натертого сиру.

Накрийте форму фольгою і запікайте 60 хвилин. Потім зніміть фольгу і запікайте ще 15–30 хвилин, поки верх не стане золотистим, а картопля — м'якою (легко проколюється виделкою). Наприкінці можна на 1–2 хвилини увімкнути гриль, але уважно стежте, щоб сир не підгорів.

Дайте страві відпочити 15 хвилин перед подачею. За бажанням посипте зеленою цибулею і свіжомеленим перцем.

Подавайте запіканку з картоплі теплою — вона чудово поєднується із запеченим м'ясом, індичкою чи куркою та свіжим салатом. Готову страву можна зберігати в холодильнику до 4–5 днів або заморозити до 2 місяців, а перед подачею розігріти у формі під фольгою при 175 °C близько 25 хвилин.

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