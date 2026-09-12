В соцсетях и мессенджерах массово распространяют сообщения о якобы новых выплатах пенсионерам от 3200 до 5300 гривен. В Пенсионном фонде предупредили: за привлекательным предложением скрываются мошенники.

Перерасчет пенсии и доплаты — тема, которая постоянно интересует пожилых людей. Именно на этом и играют мошенники, обещающие пенсионерам от 3200 до 5300 гривен дополнительной помощи. В соцсетях и мессенджерах активно распространяют сообщения о якобы новых государственных выплатах, однако на самом деле за ними скрывается фишинговая схема.

Авторы таких постов утверждают, что размер помощи якобы зависит от региона проживания и страхового стажа человека. Чтобы получить деньги, пользователям предлагают перейти по ссылке, подтвердить область проживания или пройти так называемую «идентификацию». Для большей убедительности злоумышленники используют название, логотипы и оформление, похожие на официальные ресурсы Пенсионного фонда Украины.

В сообщениях также часто подчеркивают, что выплату якобы необходимо оформить в течение ограниченного времени. Такое психологическое давление должно заставить человека действовать быстро и не проверять информацию.

В Киберполиции подчеркивают: подобные ссылки могут вести на фишинговые сайты. Их используют, чтобы получить персональные данные, реквизиты банковских карт или доступ к учетным записям пользователей. В Пенсионном фонде подтвердили, что информация о такой помощи не соответствует действительности.

Что говорят в Пенсионном фонде

В ПФУ советуют проверять данные о пенсиях и социальных выплатах исключительно на официальных ресурсах. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам и передавать посторонним лицам банковские данные. Обещания срочных государственных выплат часто используют именно в фишинговых схемах.

Как защититься от мошенников

Не переходите по подозрительным ссылкам из неизвестных чатов и каналов.

Не вводите данные карты или пароли на сторонних сайтах.

Проверяйте информацию о выплатах только на официальном сайте ПФУ и страницах госорганов.

Есть сомнения — позвоните на горячую линию ПФУ или обратитесь в Киберполицию.

Ранее Politeka сообщала, пенсия при 15 годах стажа в Украине: в ПФУ рассказали, сколько выплатят при минимальной зарплате.

Также Politeka сообщала, доплата к пенсии: в ПФУ рассказали, кто может получить надбавку до 40%.

Как сообщала Politeka, доплата 1038 гривен к пенсии после 80 лет: кому ПФУ начислит надбавку по уходу.