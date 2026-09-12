В Киеве очное обучение во время воздушных тревог в новом учебном году держится на трёх подземных школах — остальные заведения выкручиваются с переоборудованными подвалами. В департаменте образования КГГА определили, кому из учеников отдадут приоритет за партами и как организуют занятия во время тревог.

Очное обучение в школах Киева в этом учебном году держится на тонкой грани между безопасностью детей и качеством уроков — в столице на весь городской масштаб работают лишь три полноценные подземные школы, а остальным заведениям приходится проводить занятия в переоборудованных подвалах и цокольных этажах.

О том, как столичное образование спасает очное обучение во время воздушных тревог, рассказало издание ZN.ua. Автор материала — редактор отдела образования и науки Оксана Онищенко — сравнила ситуацию со сказкой о трёх поросятах: вместо капитального добротного укрытия, где можно и уроки проводить, и отдыхать, большинство школ имеет «домики из соломы и палок».

По её словам, в Киеве ситуация с безопасностью ухудшилась буквально перед 1 сентября. При этом по всей стране сейчас работает примерно 100 подземных школ из имеющихся 11 940 учебных заведений — всё остальное до сих пор «в планах», на пятый год войны.

Главные проблемы, с которыми столкнулись школы

Пространство укрытий не рассчитано на проведение уроков. По санитарным нормам на одного ребёнка в укрытии достаточно 0,5–0,6 кв. м и разрешается смешивать классы, поэтому в подвале часто нет места для отдельных кабинетов — разные классы, а иногда и вся школа сидят рядом, часто даже без парт.

Директор лицея Ирина Чернилевская рассказала, что неделя работы в переполненном укрытии стоила учителям голоса: педагогам приходилось пробиваться сквозь гул сотен школьников и непрерывный шум вентиляции. Поэтому школа уже заказала для учителей гарнитуры экскурсовода (микрофоны) и рассматривает покупку тканевых роллет для зонирования укрытия.

Отдельная проблема — соседство с жителями микрорайона. Школьные укрытия работают круглосуточно, и ими пользуются люди из соседних домов: кто-то приносит раскладушки, кто-то спит на школьных стульях, оставляет мусор на партах. Из-за этого уборщицы не успевают подготовить укрытие к приходу детей.

Есть и технические уязвимости. Директор Юрий Киньков заметил, что все туалеты под землёй работают с электронасосами, и если туда попадает даже кусочек туалетной бумаги, всё выходит из строя — в дни с частыми тревогами детям просто некуда пойти.

Добавляется утренняя логистика: родители, спешащие на работу, приводят детей задолго до занятий, иногда уже в 7:30, а также во время тревог. Формально учитель не должен принимать ребёнка до начала образовательного процесса, но и оставить малыша на улице невозможно, поэтому школам приходится организовывать дежурство.

Не менее остро стоит вопрос питания: организовать обеды во время тревоги — большая проблема. А учителя вынуждены вести уроки одновременно в двух форматах — очно и онлайн, что изматывает и учителей, и детей, которые учатся дистанционно.

Кому отдадут приоритет за партами

Руководитель департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян рассказала, что департамент вместе с районными управлениями образования изучил опыт каждой школы и собрал лучшие решения. Это позволило очертить школам рамки, чтобы каждый директор мог создать собственную модель организации обучения с учётом вместимости укрытий, кадровых ресурсов и ожиданий родителей.

Первый и безусловный приоритет в очном обучении — начальная школа (1–4 классы): для самых маленьких очный контакт с учительницей — это вопрос и базовых знаний, и социализации, и взрослого рядом. Далее по приоритету — 5-е и 9-е классы, ведь это переходные этапы с новыми коллективами и учителями. Если укрытие позволяет, очно могут учиться и другие классы — ежедневно или поочерёдно.

Также предлагают смешивать детей на параллели не по классам, а по выбору формы обучения: отдельно группы тех, кто хочет учиться очно, и отдельно тех, кто дистанционно.

Что делать родителям, если класс учится дистанционно, а они на работе

Для таких ситуаций в школьных укрытиях предлагают обустраивать цифровые зоны — подземный коворкинг, куда ученик может прийти со своим устройством, подключиться к онлайн-уроку и выполнять задания под присмотром дежурного учителя или психолога.

Школам с крошечными укрытиями или вовсе без них поможет «образовательная миграция» — временный переезд школ или отдельных классов в помещения другой школы или детсада, которые заполнены не полностью и имеют вместительные укрытия. По словам Елены Фиданян, в столице 15% детсадов заполнены наполовину: каждый третий — на Оболони, каждый пятый — на Печерске.