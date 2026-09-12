Из-за ситуации с безопасностью на Черниговщине "Укрзализныця" временно изменила график движения межрегиональных поездов: отдельные рейсы в направлении Киевщины и Сумщины задерживаются до семи часов.

Графики отключения света в Чернигове теперь сопровождаются и транспортными ограничениями: из-за угрозы безопасности "Укрзализныця" задерживает межрегиональные поезда на Черниговщине, отдельные рейсы опаздывают до семи часов.

Об этом сообщает АО "Укрзализныця", передает черниговское издание ЧЕline. Из соображений безопасности на Черниговщине задерживаются межрегиональные поезда в направлении Киевщины и Сумщины. Сейчас задержка рейсов в направлении Сумщины достигает семи часов.

Какие поезда задерживаются дольше всего

В "Укрзализныце" назвали конкретные рейсы, следующие со значительным опозданием:

поезд №6451 Конотоп-Пассажирский — Нежин отправился со станции Черемушки с задержкой более пяти часов;

поезд №896/895 Шостка — Фастов-1 следует со станции Нежин с задержкой семь часов;

поезд №892/891 Фастов-1 — Славутич следует со станции Бобровица с задержкой 5 часов 34 минуты.

Дольше всего сейчас приходится ждать пассажирам рейса Шостка — Фастов-1: его задержка составляет семь часов.

Изменения в пригородном сообщении

Учитывая ситуацию с безопасностью, перевозчик внес оперативные изменения в движение пригородных поездов. Пассажирам советуют выбирать такие рейсы:

№6458 Нежин — Конотоп-Пассажирский — вместо №6454 Нежин — Конотоп;

№6457 Конотоп — Нежин — вместо №6455 Конотоп — Нежин;

№6925 Нежин — Киев-Пассажирский — вместо №6923 Нежин — Киев-Пассажирский;

№6928 Киев-Волынский — Нежин — вместо №6926 Киев-Пассажирский — Нежин.

Что делать пассажирам

Как узнать актуальное время отправления

Пассажирам советуют перед поездкой проверять статус рейса на официальном сайте "Укрзализныци" или в мобильном приложении, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях. Билеты на задержанные рейсы остаются действительными.

В "Укрзализныце" подчеркивают: в случае повышения уровня опасности движение поездов на участке будет полностью остановлено. Поэтому следует заранее предусмотреть запас времени или альтернативный маршрут.

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