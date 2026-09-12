Через безпекову ситуацію на Чернігівщині "Укрзалізниця" тимчасово змінила графік руху міжрегіональних поїздів: окремі рейси сполученням із Київщиною та Сумщиною затримуються до семи годин.

Графіки відключення світла в Чернігові тепер супроводжуються і транспортними обмеженнями: через загрозу безпеці "Укрзалізниця" затримує міжрегіональні поїзди на Чернігівщині, окремі рейси запізнюються до семи годин.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця", передає чернігівське видання ЧЕline. З безпекових міркувань на Чернігівщині затримуються міжрегіональні поїзди сполученням із Київщиною та Сумщиною. Наразі затримка рейсів у напрямку Сумщини сягає семи годин.

Які поїзди затримуються найдовше

У "Укрзалізниці" назвали конкретні рейси, що курсують зі значним запізненням:

поїзд №6451 Конотоп-Пасажирський — Ніжин вирушив зі станції Черемушки із затримкою понад п'ять годин;

поїзд №896/895 Шостка — Фастів-1 курсує зі станції Ніжин із затримкою сім годин;

поїзд №892/891 Фастів-1 — Славутич курсує зі станції Бобровиця із затримкою 5 годин 34 хвилини.

Найдовше наразі доводиться чекати пасажирам рейсу Шостка — Фастів-1: його затримка становить сім годин.

Зміни у приміському сполученні

Зважаючи на безпекову ситуацію, перевізник вніс оперативні зміни до руху приміських поїздів. Пасажирам радять обирати такі рейси:

№6458 Ніжин — Конотоп-Пасажирський — замість №6454 Ніжин — Конотоп;

№6457 Конотоп — Ніжин — замість №6455 Конотоп — Ніжин;

№6925 Ніжин — Київ-Пасажирський — замість №6923 Ніжин — Київ-Пасажирський;

№6928 Київ-Волинський — Ніжин — замість №6926 Київ-Пасажирський — Ніжин.

Що робити пасажирам

Як дізнатися актуальний час відправлення

Пасажирам радять перед поїздкою перевіряти статус рейсу на офіційному сайті "Укрзалізниці" або в мобільному застосунку, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях. Квитки на затримані рейси залишаються дійсними.

У "Укрзалізниці" наголошують: у разі підвищення рівня небезпеки рух поїздів на ділянці буде повністю зупинено. Тому слід заздалегідь передбачити запас часу або альтернативний маршрут.

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