Паста капрезе с моцареллой и помидорами — это легкий итальянский салат, который готовится за 20 минут и подходит и для пикника, и для сытного обеда.

Салат «Цезарь» мы уже публиковали — а паста капрезе сочетает классическое трио помидоров, моцареллы и базилика с сытными фузилли.

Эта итальянская паста капрезе готовится быстро: спиральная паста хорошо держит заправку, сочные помидоры черри добавляют сладости, а бальзамический крем — ту самую кисло-сладкую нотку. Идеальный вариант для пикника, посиделок с друзьями или ланча в ланчбоксе.

Ингредиенты для пасты капрезе

Для чесночно-лимонной заправки:

120 мл оливкового масла первого отжима (плюс немного для пасты);

3 столовые ложки свежего лимонного сока;

1 чайная ложка мелкой морской соли (или по вкусу);

½ чайной ложки свежемолотого черного перца;

½ чайной ложки сушеного орегано;

1 зубчик чеснока (измельченный или выдавленный).

Для салата:

225 г пасты фузилли (подойдут также пенне или орекьетте);

225 г маленьких шариков моцареллы (перлини или боккончини; более крупные шарики разрежьте пополам);

примерно 450 г помидоров черри или виноградных, разрезанных пополам;

примерно 20 г свежего базилика (нарезанного), плюс немного для украшения;

бальзамический крем — для подачи.

Как приготовить пасту капрезе: пошагово

Приготовьте заправку. В мерном стакане или банке смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок, соль, перец и орегано. Взбейте венчиком до однородности или плотно закройте банку и хорошо встряхните. Отставьте, чтобы вкусы соединились.

Сварите пасту. В большой кастрюле доведите воду до кипения и умеренно посолите. Добавьте пасту и варите, время от времени помешивая, до состояния аль денте — слегка твердой на зуб, чтобы она не размякла. Промойте холодной водой, чтобы остановить приготовление, хорошо слейте и слегка сбрызните оливковым маслом, чтобы не слипалась.

Подготовьте овощи. Пока варится паста, разрежьте помидоры пополам. В большой миске смешайте помидоры и шарики моцареллы, добавьте остывшую пасту.

Заправьте салат. Полейте заправкой и перемешайте. Если готовите заранее, держите салат и заправку отдельно до момента подачи.

Дайте настояться и подавайте. Подавать можно сразу, но для лучшего вкуса оставьте салат на 20–30 минут, чтобы вкусы соединились. Базилик добавьте непосредственно перед подачей, а затем слегка полейте бальзамическим кремом.

Салат хорошо хранится в холодильнике: без заправки и базилика — до 3 дней, уже заправленный — до 2 дней. Замораживать его не стоит, ведь овощи потеряют текстуру.

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