Салат «Цезарь» мы уже публиковали — а паста капрезе сочетает классическое трио помидоров, моцареллы и базилика с сытными фузилли.
Эта итальянская паста капрезе готовится быстро: спиральная паста хорошо держит заправку, сочные помидоры черри добавляют сладости, а бальзамический крем — ту самую кисло-сладкую нотку. Идеальный вариант для пикника, посиделок с друзьями или ланча в ланчбоксе.
Ингредиенты для пасты капрезе
Для чесночно-лимонной заправки:
- 120 мл оливкового масла первого отжима (плюс немного для пасты);
- 3 столовые ложки свежего лимонного сока;
- 1 чайная ложка мелкой морской соли (или по вкусу);
- ½ чайной ложки свежемолотого черного перца;
- ½ чайной ложки сушеного орегано;
- 1 зубчик чеснока (измельченный или выдавленный).
Для салата:
- 225 г пасты фузилли (подойдут также пенне или орекьетте);
- 225 г маленьких шариков моцареллы (перлини или боккончини; более крупные шарики разрежьте пополам);
- примерно 450 г помидоров черри или виноградных, разрезанных пополам;
- примерно 20 г свежего базилика (нарезанного), плюс немного для украшения;
- бальзамический крем — для подачи.
Как приготовить пасту капрезе: пошагово
Приготовьте заправку. В мерном стакане или банке смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок, соль, перец и орегано. Взбейте венчиком до однородности или плотно закройте банку и хорошо встряхните. Отставьте, чтобы вкусы соединились.
Сварите пасту. В большой кастрюле доведите воду до кипения и умеренно посолите. Добавьте пасту и варите, время от времени помешивая, до состояния аль денте — слегка твердой на зуб, чтобы она не размякла. Промойте холодной водой, чтобы остановить приготовление, хорошо слейте и слегка сбрызните оливковым маслом, чтобы не слипалась.
Подготовьте овощи. Пока варится паста, разрежьте помидоры пополам. В большой миске смешайте помидоры и шарики моцареллы, добавьте остывшую пасту.
Заправьте салат. Полейте заправкой и перемешайте. Если готовите заранее, держите салат и заправку отдельно до момента подачи.
Дайте настояться и подавайте. Подавать можно сразу, но для лучшего вкуса оставьте салат на 20–30 минут, чтобы вкусы соединились. Базилик добавьте непосредственно перед подачей, а затем слегка полейте бальзамическим кремом.
Салат хорошо хранится в холодильнике: без заправки и базилика — до 3 дней, уже заправленный — до 2 дней. Замораживать его не стоит, ведь овощи потеряют текстуру.
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