Паста капрезе з моцарелою та помідорами — це легкий італійський салат, який готується за 20 хвилин і пасує і для пікніка, і для ситного обіду.

Салат «Цезар» ми вже публікували — а паста капрезе поєднує класичне тріо помідорів, моцарели та базиліку з ситними фузілі.

Ця італійська паста капрезе готується швидко: спіральна паста добре тримає заправку, соковиті помідори чері додають солодкості, а бальзамічний крем — ту саму кисло-солодку нотку. Ідеальний варіант для пікніка, посиденьок із друзями або ланчу в ланчбоксі.

Інгредієнти для пасти капрезе

Для часниково-лимонної заправки:

120 мл оливкової олії першого віджиму (плюс трохи для пасти);

3 столові ложки свіжого лимонного соку;

1 чайна ложка дрібної морської солі (або за смаком);

½ чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

½ чайної ложки сушеного орегано;

1 зубчик часнику (подрібнений або вичавлений).

Для салату:

225 г пасти фузілі (підійдуть також пенне або орек'єтте);

225 г маленьких кульок моцарели (перлини або боккончіні; більші кульки розріжте навпіл);

приблизно 450 г помідорів чері або виноградних, розрізаних навпіл;

приблизно 20 г свіжого базиліку (нарізаного), плюс трохи для прикрашання;

бальзамічний крем — для подачі.

Як приготувати пасту капрезе: покроково

Приготуйте заправку. У мірній склянці або банці змішайте оливкову олію, лимонний сік, часник, сіль, перець та орегано. Збийте вінчиком до однорідності або щільно закрийте банку й добре струсіть. Відставте, щоб смаки з'єдналися.

Зваріть пасту. У великій каструлі доведіть воду до кипіння й помірно посоліть. Додайте пасту та варіть, час від часу помішуючи, до стану аль денте — трохи твердої на зуб, щоб вона не розм'якла. Промийте холодною водою, щоб зупинити приготування, добре злийте та злегка збризніть оливковою олією, щоб не злипалася.

Підготуйте овочі. Поки вариться паста, розріжте помідори навпіл. У великій мисці змішайте помідори та кульки моцарели, додайте охололу пасту.

Заправте салат. Полийте заправкою та перемішайте. Якщо готуєте заздалегідь, тримайте салат і заправку окремо до моменту подачі.

Дайте настоятися та подавайте. Подавати можна одразу, але для найкращого смаку залиште салат на 20–30 хвилин, щоб смаки з'єдналися. Базилік додайте безпосередньо перед подачею, а потім злегка полийте бальзамічним кремом.

Салат добре зберігається в холодильнику: без заправки та базиліку — до 3 днів, уже заправлений — до 2 днів. Заморожувати його не варто, адже овочі втратять текстуру.

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