Через технічні збої в «Резерв+» військовозобов'язаний може не пред'явити електронний документ під час перевірки. Розповідаємо, як довести ТЦК та поліції наявність відстрочки чи бронювання і що зробити, якщо застосунок не працює.

Відстрочка від мобілізації в Україні має бути підтверджена документально під час будь-якої перевірки: представники ТЦК або поліції мають право вимагати папери, що підтверджують зняття з військового обліку, наявність відстрочки чи бронювання.

Зазвичай такі відомості доступні в застосунку «Резерв+», однак через періодичні технічні збої електронний документ може просто не відображатися на екрані смартфона. Аби не опинитися в складній ситуації під час перевірки документів, варто заздалегідь знати чіткий алгоритм дій та подбати про паперову підстраховку.

Чому «Резерв+» може не працювати

У Міністерстві оборони України пояснюють, що проблеми в роботі «Резерв+» найчастіше виникають через пікові навантаження, коли сервісом одночасно намагається скористатися велика кількість людей. У такі моменти додаток може зависати, не відкриватися або видавати помилки.

Аналогічні труднощі трапляються й під час планових технічних робіт. Крім того, залишитися без електронних документів можна через нестабільний мобільний зв'язок або розряджений акумулятор смартфона — і тоді навіть справний застосунок не врятує.

Електронний і паперовий документ мають однакову силу

У Сумському обласному ТЦК та СП наголошують: електронний та паперовий військово-облікові документи мають однакову юридичну силу. Тож головне — мати змогу пред'явити один із них разом із паспортом.

Що робити, якщо «Резерв+» не працює під час перевірки

Якщо застосунок не працює, потрібно спокійно повідомити представникам блокпоста про технічну проблему, а потім спробувати відновити роботу програми. Для цього перевірте мобільний інтернет, перезапустіть «Резерв+» або сам телефон.

Як підготуватися заздалегідь

Найнадійніше рішення — заздалегідь роздрукувати PDF-версію військово-облікового документа з «Резерв+» або «Дії». Паперова копія підстрахує у випадку розрядженого акумулятора чи відсутності зв'язку та допоможе уникнути зайвих суперечок.

Фахівці радять не покладатися лише на смартфон: тримайте роздрукований документ у доступному місці разом із паспортом, щоб у будь-який момент підтвердити свій статус перед ТЦК або поліцією.

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