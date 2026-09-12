Спрос на частные дома в Украине вырос, а в отдельных областях цены за год подскочили более чем на треть.

Цены на жилье в Украине за год изменились нетипично — частные дома подорожали почти по всей стране, а в отдельных областях рост достиг трети и больше.

Об этом сообщает платформа недвижимости ЛУН. Интерес к частному жилью начал расти еще в начале 2026 года и до сих пор остается высоким. По данным ЛУН, в этом году спрос развивается нетипично: вместо традиционного августовского пика самые высокие показатели поиска домов зафиксировали уже в январе и феврале.

"В ЛУН видим рост интереса к частным домам. Запросы на поиск такого жилья начали расти еще в начале 2026-го и до сих пор держатся на довольно высоком уровне", — объясняет руководительница внешних коммуникаций и партнерств в ЛУН Алена Бабко. По ее словам, одна из причин — желание иметь больше приватности и автономности жилья.

Где дома подорожали больше всего

За последний год цены на частные дома выросли почти по всей Украине. Заметнее всего недвижимость подорожала в Ровненской области — на 36%, а в Черновицкой и Одесской — на 35%.

В то же время цены существенно отличаются в зависимости от региона. Среди областных центров одни из самых низких цен за квадратный метр фиксируют в Николаеве, Запорожье и Чернигове — 425, 440 и 455 долларов за "квадрат" соответственно.

Сколько стоит дом в разных областях

Медианная стоимость целого частного дома в конце апреля в Чернигове составляла около 28,8 тысячи долларов. Для сравнения, в Киеве и Львове этот показатель достигал около 220 тысяч долларов.

Самые дешевые дома сейчас — в Черниговской области (10 500 долларов), Николаевской (15 тысяч), Кропивницкой (18 тысяч), а также в Запорожской и Черкасской (по 20 тысяч долларов). Самые дорогие — в Киевской области (115 тысяч долларов), Львовской (92 тысячи), Ивано-Франковской (88 тысяч), Закарпатской (77 тысяч) и Волынской (75 тысяч).

Что происходит с загородным жильем

Дома за пределами областных центров в большинстве регионов остаются дешевле, однако это не означает, что цены на них стоят на месте. Наоборот, в некоторых областях загородное жилье дорожает быстрее, чем дома в самих городах. Особенно заметна такая тенденция в Одесской, Львовской, Запорожской, Винницкой и Днепропетровской областях.

При этом стоимость дома определяет не только расположение, но и состояние недвижимости, площадь, расстояние до города и инфраструктура населенного пункта. Отдельной статистики по старым сельским хатам в ЛУН пока нет: в платформе не говорят, что украинцы массово переключились именно на такое жилье, а фиксируют более широкий тренд — рост интереса к частному жилью в целом.