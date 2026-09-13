Чізкейк з полуницею — це ніжний кремовий десерт, який готується простіше, ніж здається, а свіжа полуниця та солодкий ягідний соус роблять його справжньою зіркою літнього столу.

Рецепт чізкейку без тріщин ми вже публікували — а цей ніжний чізкейк з полуницею готується на пісочній основі з крекера й виходить повітряним, як у ресторані. Домашній десерт має ту саму кремову текстуру, а зверху його щедро прикрашають свіжою полуницею та солодким ягідним соусом.

Інгредієнти для чізкейку з полуницею

Для основи:

200 г подрібненого крекера (приблизно 15–16 цілих печив);

115 г вершкового масла, розтопленого (8 ст. л.);

2 ст. л. цукру.

Для начинки:

900 г вершкового сиру (4 пачки по 225 г), кімнатної температури;

200 г цукру (1 склянка);

5 великих яєць, кімнатної температури;

60 г сметани (4 ст. л.);

½ ст. л. ванільного екстракту.

Для полуничного топінгу:

450 г полуниці для соусу та ще 225 г для прикрашання;

65 г цукру (⅓ склянки);

1 ст. л. лимонного соку.

Як приготувати чізкейк з полуницею: покроково

Розігрійте духовку до 175 °C і поставте решітку в центр. Дно роз'ємної форми діаметром 23 см застеліть пергаментом, щоб десерт легше виймався.

У середній мисці змішайте подрібнений крекер із цукром, влийте розтоплене масло та перемішайте до зволоження. Щільно притисніть крихти до дна й бортів форми — приблизно на ¾ висоти. Випікайте основу 8 хвилин за 175 °C, потім остудіть до кімнатної температури.

Покладіть на стіл два листи широкої щільної фольги, поставте форму по центру й підніміть фольгу вгору по бортах, щоб не було розривів. Це захистить чізкейк від води під час випікання на водяній бані.

У чаші міксера з насадкою-лопаткою збийте вершковий сир і цукор на середньо-високій швидкості 5 хвилин до повної однорідності, за потреби зішкрібаючи масу зі стінок.

Зменшіть швидкість до середньої і додавайте яйця по одному, даючи кожному повністю вмішатися. Потім зменште швидкість до мінімальної, додайте сметану та ваніль і перемішайте лише до з'єднання. Вилийте начинку на охолоджену основу.

Закип'ятіть каструлю води. Поставте обгорнуту фольгою форму в глибоке деко та влийте гарячу воду приблизно до середини бортів форми. Обережно перенесіть у духовку й випікайте 60–80 хвилин за 175 °C, доки центр ледь-ледь тремтить, якщо легенько струснути форму.

Дістаньте чізкейк із духовки та залиште його у водяній бані ще на 45 хвилин, потім переставте форму на решітку й остудіть повністю. Накрийте та поставте в холодильник на ніч, щоб десерт повністю застиг.

Для полуничного топінгу з'єднайте в каструлі нарізану полуницю, лимонний сік і цукор. Доведіть до кипіння на середньому вогні, зменшіть вогонь і томіть 20–23 хвилини, періодично помішуючи, поки соус не загусне. Остудіть і тримайте в холодильнику до подачі.

Перед подачею прикрасьте верх чізкейку свіжою полуницею, нарізаною половинками чи четвертинками, і щедро полийте кожен шматочок полуничним соусом.

Чізкейк зручно готувати наперед: у холодильнику він зберігається 3–4 дні, але свіжу полуницю й топінг додавайте безпосередньо перед подачею. Заморожений після повного охолодження десерт лежить у морозилці 2–3 місяці. А щоб нарізати ідеально рівні шматочки, змочіть ніж у гарячій воді та витирайте його між розрізами.

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