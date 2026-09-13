С 2026 года участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны могут вернуть часть денег, уплаченных за аренду жилья. Рассказываем, кто имеет право на налоговую скидку, сколько можно получить и как правильно подать декларацию.

Компенсации на жилье для военных теперь касаются и аренды — с начала 2026 года участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны могут вернуть часть денег, которые ежемесячно отдают арендодателю за квартиру. Для этого достаточно официально работать, платить налоги с зарплаты и самостоятельно оплачивать аренду, а затем — правильно подать декларацию.

Речь идет о налоговой скидке на расходы по аренде жилья, пояснили в Украинском центре защиты прав человека, передает Новини.LIVE. Право на нее участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны получили благодаря изменениям в Налоговый кодекс Украины — они заработали с 1 января 2026 года по Закону Украины от 16 июля 2025 года № 4536-ІХ.

Кто имеет право вернуть деньги за аренду

Воспользоваться налоговой скидкой могут официально трудоустроенные граждане, получающие заработную плату, с которой удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ), и фактически оплачивающие аренду жилья в соответствующем отчетном календарном году. То есть деньги возвращаются не «из воздуха», а именно из уже уплаченного вами налога — в виде налоговой скидки.

При этом право на скидку возникает только при двух условиях. Сам налогоплательщик и/или члены его семьи первой степени родства:

не владеют пригодным для проживания жильем, расположенным за пределами временно оккупированной территории Украины;

не получают бюджетных выплат, предусмотренных законодательством для компенсации расходов на проживание.

Сколько реально можно вернуть

Размер налоговой скидки за календарный год не может превышать 30 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего отчетного года. Сам возврат рассчитывается по ставке НДФЛ 18%, и он не может быть больше суммы налога, которую человек фактически уплатил за тот же год.

На примере это выглядит так. Участник боевых действий получает зарплату 30 000 грн в месяц. За год его доход — 360 000 грн, а удержанный НДФЛ по ставке 18% — 64 800 грн. Если аренда квартиры обходится в 15 000 грн в месяц, за 12 месяцев на жилье уйдет 180 000 грн. Размер скидки: 180 000 × 18% = 32 400 грн. Поскольку эта сумма меньше фактически уплаченного налога (64 800 грн), человек может претендовать на возврат 32 400 грн.

Как оформить возврат денег

Чтобы получить налоговую скидку, нужно подать декларацию об имущественном положении и доходах в налоговый орган по месту налогового учета. Декларацию за 2026 год можно подать с 1 января по 31 декабря 2027 года.

Какие документы нужны

К декларации следует приложить пакет документов, подтверждающих право на скидку и фактические расходы:

удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

документы об оплате аренды — квитанции, чеки или платежные поручения;

копию договора аренды жилья;

копии паспорта и идентификационного кода.

Подать декларацию можно одним из трех способов: лично или через уполномоченное лицо в орган ГНС по месту налогового учета, отправить документы по почте с уведомлением о вручении и описью вложения или воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика.

После проверки документов Государственная налоговая служба должна вернуть средства в течение 60 дней. Деньги перечисляются на банковский счет, реквизиты которого плательщик указывает в декларации.

Важный нюанс: если не воспользоваться правом на налоговую скидку за 2026 год в течение 2027 года, вернуть средства именно за этот период позже уже не получится. Налоговая скидка не переносится на следующие годы.

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