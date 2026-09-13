Пенсионный фонд Украины объяснил, куда подавать заявление на одноразовую «Зимнюю поддержку» — 19 400 гривен на отопительный сезон 2026/27. Правила зависят от того, в какой перечень входит громада.

Денежная помощь в Украине накануне отопительного сезона приобретает новый поворот: Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объяснил, куда именно подавать заявление на «Зимнюю поддержку» — одноразовую выплату 19 400 гривен. Она предусмотрена для жителей отдельных громад на отопительный сезон 2026/27.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, речь идет об одноразовой денежной помощи в размере 19 400 гривен на отопительный сезон 2026/27 года. Деньги предусмотрены для жителей определенных громад в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Правила подачи заявления зависят от того, в какой из двух перечней входит громада. Если громада — в первом перечне, заявление можно подать сразу тремя способами: в сервисном центре ПФУ, через ЦНАП или через уполномоченное должностное лицо сельского, поселкового или городского совета.

Для жителей громад из второго перечня действует другой порядок. Здесь заявление следует подавать непосредственно в сельский, поселковый или городской совет. Обратиться в сервисный центр ПФУ или ЦНАП в таком случае нельзя.

На «Зимнюю поддержку» могут претендовать прежде всего уязвимые категории. Речь, в частности, о людях с инвалидностью, получателях жилищных субсидий, отдельных видов помощи семьям с детьми и помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Заявления на выплату принимают до 30 октября 2026 года. ПФУ советует не откладывать оформление на последние дни: стоит заранее проверить, в какой перечень входит ваша громада, и подготовить документы.

Как подать заявление на «Зимнюю поддержку»

Алгоритм действий зависит от перечня, в который входит громада:

Первый перечень — обратитесь в сервисный центр ПФУ, ЦНАП или к уполномоченному лицу сельского/поселкового/городского совета.

Второй перечень — заявление принимают только в сельском, поселковом или городском совете.

Точный перечень громад и свой статус можно уточнить в ПФУ или в местном совете. Дедлайн подачи заявления — 30 октября 2026 года.

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