Надбавки к пенсии в Украине начисляют не всем — ежемесячную доплату в размере 1 038 грн получают только те пенсионеры, чей специальный статус подтвержден и внесен в реестры Пенсионного фонда Украины.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде. Речь не о разовой выплате: 1 038 грн ежемесячно добавляют к основной пенсии, пока человек сохраняет соответствующий статус, подтвержденный документами.

Право на такую доплату имеют четыре категории граждан:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • граждане со статусом «дитя войны»;
  • лица с особыми заслугами перед государством.

Для этих групп установлены фиксированные ежемесячные надбавки, поэтому сумма в 1 038 грн начисляется каждый месяц стабильно, а не выплачивается разово.

Как оформить доплату

В большинстве случаев отдельное обращение не требуется. Если статус человека уже подтвержден в реестрах Пенсионного фонда, надбавку назначают автоматически — деньги поступают вместе с основной пенсией.

Другая ситуация — когда удостоверение или документ о статусе обновили или получили недавно. Тогда его стоит подать в сервисный центр ПФУ или загрузить через электронный кабинет на портале фонда, чтобы доплату учли при ближайшем перерасчете пенсии.

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Отдельно право на доплату имеют пенсионеры, чья фактическая пенсия ниже гарантированного государством минимального уровня. В таких случаях надбавка компенсирует разницу и обеспечивает соблюдение социальных стандартов.

Вместе с тем в ПФУ подчеркивают: сумма в 1 038 грн — это доплата для отдельных статусов, и начисляется она только тем, кто действительно имеет подтвержденный специальный статус. Пенсионерам, которые не относятся к перечисленным категориям, такая надбавка не предусмотрена.

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