Ежемесячную доплату к пенсии в размере 1 038 грн получают только пенсионеры с подтвержденным специальным статусом — участники боевых действий, «дети войны» и еще две категории.

Надбавки к пенсии в Украине начисляют не всем — ежемесячную доплату в размере 1 038 грн получают только те пенсионеры, чей специальный статус подтвержден и внесен в реестры Пенсионного фонда Украины.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде. Речь не о разовой выплате: 1 038 грн ежемесячно добавляют к основной пенсии, пока человек сохраняет соответствующий статус, подтвержденный документами.

Право на такую доплату имеют четыре категории граждан:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

граждане со статусом «дитя войны»;

лица с особыми заслугами перед государством.

Для этих групп установлены фиксированные ежемесячные надбавки, поэтому сумма в 1 038 грн начисляется каждый месяц стабильно, а не выплачивается разово.

Как оформить доплату

В большинстве случаев отдельное обращение не требуется. Если статус человека уже подтвержден в реестрах Пенсионного фонда, надбавку назначают автоматически — деньги поступают вместе с основной пенсией.

Другая ситуация — когда удостоверение или документ о статусе обновили или получили недавно. Тогда его стоит подать в сервисный центр ПФУ или загрузить через электронный кабинет на портале фонда, чтобы доплату учли при ближайшем перерасчете пенсии.

Отдельно право на доплату имеют пенсионеры, чья фактическая пенсия ниже гарантированного государством минимального уровня. В таких случаях надбавка компенсирует разницу и обеспечивает соблюдение социальных стандартов.

Вместе с тем в ПФУ подчеркивают: сумма в 1 038 грн — это доплата для отдельных статусов, и начисляется она только тем, кто действительно имеет подтвержденный специальный статус. Пенсионерам, которые не относятся к перечисленным категориям, такая надбавка не предусмотрена.

Ранее Politeka сообщала, военная пенсия по инвалидности в Украине: в ПФУ объяснили, с какой даты начисляют выплаты.

Также Politeka писала, пенсия при 15 годах стажа в Украине: в ПФУ рассказали, сколько выплатят при минимальной зарплате.

Как сообщала Politeka, пенсия под угрозой из-за ошибки в трудовой книжке: в ПФУ рассказали, как восстановить стаж.