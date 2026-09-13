Щомісячну доплату до пенсії в розмірі 1 038 грн отримують лише пенсіонери з підтвердженим спеціальним статусом — учасники бойових дій, «діти війни» та ще дві категорії.

Надбавки до пенсії в Україні нараховують не всім — щомісячну доплату в розмірі 1 038 грн отримують лише ті пенсіонери, чий спеціальний статус підтверджений і внесений до реєстрів Пенсійного фонду України.

Про це нагадали у Пенсійному фонді. Йдеться не про разову виплату: 1 038 грн щомісяця додають до основної пенсії, поки людина зберігає відповідний статус, підтверджений документами.

Право на таку доплату мають чотири категорії громадян:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

громадяни зі статусом «дитина війни»;

особи з особливими заслугами перед державою.

Для цих груп установлені фіксовані щомісячні надбавки, тож сума в 1 038 грн нараховується кожного місяця стабільно, а не виплачується разово.

Як оформити доплату

У більшості випадків окреме звернення не потрібне. Якщо статус людини вже підтверджений у реєстрах Пенсійного фонду, надбавку призначають автоматично — гроші надходять разом із основною пенсією.

Інша ситуація — коли посвідчення або документ про статус оновили чи отримали нещодавно. Тоді його варто подати до сервісного центру ПФУ або завантажити через електронний кабінет на порталі фонду, щоб доплату врахували під час найближчого перерахунку пенсії.

Окремо право на доплату мають пенсіонери, чия фактична пенсія нижча за гарантований державою мінімальний рівень. У таких випадках надбавка компенсує різницю і забезпечує дотримання соціальних стандартів.

Водночас у ПФУ наголошують: сума в 1 038 грн — це доплата для окремих статусів, і нараховується вона лише тим, хто реально має підтверджений спеціальний статус. Пенсіонерам, які не належать до перелічених категорій, така надбавка не передбачена.

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