У Держмолодьжитлі пояснили, як працюватиме пільгова іпотека для військових: переможців обиратиме не черга, а випадковий алгоритм. Нова програма «Житло для ветеранів» стартує наприкінці року — кредит до 20 років під 3% річних перші 10 років.

Пільгову іпотеку для переселенців уже оформлюють у Запоріжжі, а невдовзі доступ до вигідної програми отримають і військові. У Держмолодьжитлі пояснили, що те, хто саме отримає пільговий кредит на житло, вирішує не черга, а випадковий алгоритм.

Про нову програму в інтерв'ю ZN.ua розповів голова правління Держмолодьжитла Микола Марчук. Наразі в реєстрі кандидатів близько 9 тисяч родин, і всі вони мають рівні шанси незалежно від дати реєстрації.

Переможців визначає міжнародний сервіс RandomPicker.com, який без участі людей обирає тих, кому схвалять іпотеку. «Хто отримає пільгову іпотеку, вирішує не черга, а випадковий алгоритм. Таким є бачення партнера KfW, з яким ми починали цю роботу», — каже Марчук. Термін очікування передбачити не можна: одні родини виграють уже за місяць, інші чекають ще з 2021 року.

Для військових, ветеранів та їхніх родин готують окрему програму «Житло для ветеранів». Умови: кредит на 20 років, перший внесок — 6%, перші 10 років ставка 3% річних, решта 10 років — 7%. Обмежень щодо віку житла, метражу чи інвестування лише в будівництво немає — родина сама обирає квартиру чи будинок, зокрема на вторинному ринку.

Банк розвитку Ради Європи (CEB) уже погодив 60 мільйонів євро фінансування. Перший транш має надійти в листопаді 2026 року, старт програми запланований на грудень–січень. Протягом 2027 року планують видати близько 1120 позик, а завдяки револьверному фонду загалом розраховують забезпечити житлом 1500–1600 родин.

Програма охопить ті категорії, яких немає в інших державних механізмах компенсації: сім'ї ветеранів, учасників бойових дій та осіб із третьою групою інвалідності внаслідок війни. Перелік кандидатів формуватиме Мінветеранів спільно з Держмолодьжитлом.

Хто отримає іпотеку та як працює випадковий відбір

В умовах обмеженого фінансування замість звичайної черги формують перелік кандидатів для випадкового відбору. Те, яким буде список переможців, вирішує алгоритм, а не позиція у реєстрі, тому шанси однакові в усіх.

Що робити після перемоги у відборі

На підготовку документів переможцю дається 30 днів. Якщо родина не встигає — заявка не згорає, можна зареєструватися знову. Власне тому серед переможців останніх чотирьох відборів іпотеку зрештою беруть близько 35–40%: решта відмовляється, купує житло за іншою програмою або виїжджає за кордон.

Для прикладу, схожа за механікою програма «Житло для ВПО» дає кредит на 30 років під 3% річних із першим внеском 6%, а середній платіж за 60-метрову квартиру в Києві становить близько 13 тисяч гривень на місяць — удвічі дешевше за оренду, яка коштує 18–27 тисяч.

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