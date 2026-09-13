В Госмолодежьжилье объяснили, как будет работать льготная ипотека для военных: победителей будет выбирать не очередь, а случайный алгоритм. Новая программа «Жилье для ветеранов» стартует в конце года — кредит до 20 лет под 3% годовых первые 10 лет.

Льготную ипотеку для переселенцев уже оформляют в Запорожье, а вскоре доступ к выгодной программе получат и военные. В Госмолодежьжилье объяснили: кто именно получит льготный кредит на жилье, решает не очередь, а случайный алгоритм.

О новой программе в интервью ZN.ua рассказал председатель правления Госмолодежьжилья Николай Марчук. Сейчас в реестре кандидатов около 9 тысяч семей, и все они имеют равные шансы независимо от даты регистрации.

Победителей определяет международный сервис RandomPicker.com, который без участия людей выбирает тех, кому одобрят ипотеку. «Кто получит льготную ипотеку, решает не очередь, а случайный алгоритм. Таково видение партнера KfW, с которым мы начинали эту работу», — говорит Марчук. Срок ожидания предсказать нельзя: одни семьи выигрывают уже через месяц, другие ждут еще с 2021 года.

Для военных, ветеранов и их семей готовят отдельную программу «Жилье для ветеранов». Условия: кредит на 20 лет, первый взнос — 6%, первые 10 лет ставка 3% годовых, остальные 10 лет — 7%. Ограничений по возрасту жилья, метражу или инвестированию только в стройку нет — семья сама выбирает квартиру или дом, в том числе на вторичном рынке.

Банк развития Совета Европы (CEB) уже согласовал 60 миллионов евро финансирования. Первый транш должен поступить в ноябре 2026 года, старт программы запланирован на декабрь–январь. В течение 2027 года планируют выдать около 1120 займов, а благодаря револьверному фонду в целом рассчитывают обеспечить жильем 1500–1600 семей.

Программа охватит те категории, которых нет в других государственных механизмах компенсации: семьи ветеранов, участников боевых действий и лиц с третьей группой инвалидности вследствие войны. Список кандидатов будет формировать Минветеранов совместно с Госмолодежьжильем.

Кто получит ипотеку и как работает случайный отбор

В условиях ограниченного финансирования вместо обычной очереди формируют перечень кандидатов для случайного отбора. Кто окажется в списке победителей, решает алгоритм, а не позиция в реестре, поэтому шансы одинаковы у всех.

Что делать после победы в отборе

На подготовку документов победителю дается 30 дней. Если семья не успевает — заявка не сгорает, можно зарегистрироваться снова. Именно поэтому среди победителей последних четырех отборов ипотеку в итоге берут около 35–40%: остальные отказываются, покупают жилье по другой программе или уезжают за границу.

Для примера, похожая по механике программа «Жилье для ВПЛ» дает кредит на 30 лет под 3% годовых с первым взносом 6%, а средний платеж за 60-метровую квартиру в Киеве составляет около 13 тысяч гривен в месяц — вдвое дешевле аренды, которая стоит 18–27 тысяч.

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