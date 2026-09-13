Безе с фундуком — это лёгкое, воздушное печенье с хрустящей корочкой и нежным ореховым вкусом. Рецепт простой, хотя требует терпения при выпекании.

Рецепт нежного чизкейка с клубникой мы уже публиковали — а безе с фундуком требует совершенно иного подхода: здесь главное — идеально взбитые белки и медленная сушка в духовке.

Безе с фундуком — это лёгкое воздушное печенье с хрустящей снаружи и мягкой внутри текстурой. Орехи приятно приглушают сладость и добавляют аромат. Этот рецепт универсален: из той же массы можно сделать отдельные меренги или коржи для торта.

Ингредиенты для безе с фундуком

4 крупных яичных белка;

200 г сахара;

щепотка соли;

140 г слегка обжаренного фундука, крупно порубленного;

35 г обжаренного фундука для посыпки (по желанию).

Как приготовить безе с фундуком: пошагово

Шаг 1. Застелите противень пергаментной бумагой и разогрейте духовку до 110 °C.

Шаг 2. В тщательно вымытую, полностью обезжиренную посуду выложите белки, добавьте сахар и щепотку соли. Взбивайте на средне-высокой скорости около 15 минут, пока масса не станет густой, белой, пышной и очень блестящей.

Шаг 3. Тем временем крупно порубите фундук. Если планируете отсаживать безе через кондитерский мешок, порубите орехи очень мелко, чтобы они не забили насадку.

Шаг 4. Аккуратно, движениями снизу вверх, вмешайте орехи во взбитую массу — не более чем за 15 движений, чтобы безе не осело.

Шаг 5. Переложите массу в кондитерский мешок с крупной звёздчатой насадкой или выкладывайте двумя ложками небольшими горками на расстоянии 2,5–4 см друг от друга. По желанию посыпьте сверху измельчённым фундуком.

Шаг 6. Выпекайте около 2 часов при 110 °C. Готовность проверьте так: достаньте одно безе, разломите пополам, остудите и посмотрите на середину — она должна быть сухой.

Шаг 7. Выключите духовку, оставьте дверцу приоткрытой (подставьте деревянную ложку) и дайте безе полностью остыть внутри. Важно не хлопать дверцей и не держать её долго открытой, иначе меренги могут осесть.

Подавайте безе с фундуком как самостоятельный десерт к чаю или кофе. Храните в закрытой коробке в холодильнике — так оно остаётся свежим до 4–5 дней. Вместо фундука можно взять грецкие орехи, пекан или фисташки.

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